Der var mere krig end kamp, og det bekom AGF’erne bedst i mandagens udsolgte ‘Jysk Firm’ mellem AGF og højtflyvende AaB.

Trods 0-1-nederlaget var der stadig overskud til smil på læben hos Malthe Højholt, AaBs nye midtbanechef, som nød slaget på midtbanen, selvom de mange dueller ind i mellem måtte give hold i nakken, når bolden var i luften:

»Det er jo en megafed kulisse, en pissegod bane og mod et godt hold, så det er en fed kamp, men vi er selvfølgelig skuffede over vi ikke går herfra med mere.«

Betyder der lidt ekstra, når nu det er AGF i møder?

AaB's Malthe Højholt i hård duel med Frederik Brandhof fra AGF. De mange dueller og et nederlag til trods, nød teknikeren Højholt stadig det udsolgte brag. Foto: Henning Bagger

»Ja, det gør da. Det er bare en superfed kamp, at spille.«

Siden seneste møde mod AGF i Aalborg, har Højholt ikke set sig over nudelhåret i nakken.

Derfor var det også en mandomsprøve at forsøge at dominere en hård midtbanekamp i smørhullet mellem holdkammeraten Pedro Ferreria, brandvarme Frederik Brandhof og hårdtacklende Nicolai Poulsen.

Blev I most?

»Jeg føler ikke vi bliver most. Jeg føler AGF slår os på at vi laver for mange fejl i dag. Det er det, jeg synes de vinder på.«

På AGFs bænk sad Patrick Olsen, der for halvandet år siden bestyrede AaB-midtbanen, men mandag nok engang var fortrængt af andre, og amagerkaneren er der ikke mange af de flot fremmødte AaB-fans der savner efter Højholts gennembrud.

AGF vandt slaget på banen i den jyske klassiker mod AaB mandag aften - og også udenfor triumferede David Nielsen mod Marti Cifuentes i en kamp, der blev på AGFs præmisser. Foto: Henning Bagger

Det blev dog aldrig AaBs kamp mandag.

Som legendariske Brian Clough sagde: ‘Hvis Gud ville have os til at spille fodbold i skyerne, så havde han smidt græs deroppe’, men trods det blev på AGFs præmisser og ikke for Højholts tekniske kunnen, følte han sig ikke klemt:

»Vi er enige om, det ikke var nogen god kamp i dag, men jeg synes, vi taber for mange dueller. Det handler om andre ting.«

Selvom der ikke var point proppet i Terndrup Turistfart-bussen retur til Aalborg, kan højtflyvende Højholt stadig tjekke stillingen og se AaB ligger nummer tre efter tolv runder, selvom de forsømte at hale ind på FCM og FCK i toppen.