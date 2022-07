Lyt til artiklen

Andreas Bruus er nu millimeter fra at kunne kalde sig Ligue 1-spiller.

B.T. kunne torsdag afsløre, at den 23-årige højre wingback var yderst tæt på et skifte til fransk fodbold, og fredag bekræftede Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, at spilleren ikke deltog i træningen, fordi han havde fået lov at undersøge sine muligheder i forhold til et skifte.

Ifølge B.T.s oplysninger er det Troyes, der får glæden af den hurtige spiller.

Men først skal han skrive under på en kontrakt, og den vil ifølge B.T.s kilder tidligst blive sat lørdag, før klubberne kan melde om en handel.

Prisen lander på 1,5 millioner euro, lidt over 11 millioner kroner, og dermed skifter Brøndby ud på wingpositionen med penge i overskud, da klubben torsdag kunne meddele, at den havde købt norske Sebastian Sebulonsen i Viking.

Ham betalte Brøndby 1,2 millioner euro for inden bonusser, det er ni millioner kroner.

Andreas Bruus har med undtagelse af en afstikker til Roskilde på en lejeaftale spillet hele sin karriere i Brøndby, og hans kontrakt stod til at udløbe næste sommer.

Troyes blev nummer 15 i Ligue 1 i sidste sæson.