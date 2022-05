Helte og skurke blev skabt, da Viborgs oprykkere stjal Conference League-pladsen fra AaB søndag aften.

Straffesparksafgørelse måtte der til efter 120 minutters gigantisk drama, men efter kampen var det ikke en af skytterne, der var grædefærdig.

Casper Gedsted blev fanget på tv med tårer i øjnene - og en halv time efter kampen var der stadig knækket stemme og røde øjne, efter han brændte en friløber, hvor publikum holdt vejret med få minutter tilbage. SE AFBRÆNDEREN ØVERST

»Det er jeg meget trist over – det havde været den perfekte måde …,« siger en grådkvalt Casper Gedsted, inden han springer over i en ny sætning.

Det blev nedtur for Louka Prip og resten af AaB, der tabte Europa Play Off-kampen til Viborg. Foto: Henning Bagger

»Som alle kunne se, så var min største drøm sku' at slutte den af med den friløber,« fortsætter den 20-årige fra Farsø.

Inden kampen havde han fået blomster, da han for få dage siden rev sin femårige AaB-kontrakt over.

Søndag blev han sendt ind som angriber, trods status som normal højre back.

Selvom der forud for Gedsteds friløber var gået over 100 minutters fodbold, og der efterfølgende måtte straffespark til at afgøre Europa-pladsen, så var den unge højre back alligevel utrøstelig efterfølgende

»Jeg har været i den her klub i otte år, jeg ved hvor meget den her kamp betyder,« forklarer han om hvorfor det ramte så hårdt, selvom han ikke var blandt skurkene, der tog straffespark, som eksempelvis langt mere rutinerede Jacob Rinne eller topscorer Louka Prip.

Netop Rinne og Co. var også opmærksomme på den hårde skæbne Casper Gedsted led.

»Det er de bedste holdkammerater, man kunne ønske sig!«

»De har været vanvittig støttende. AaB er bare ligesom en stor familie for mig. De har taget imod mig fra dag ét, og jeg er sikker på, de kommer til at gøre det fuldstændig sindssygt fremover,« siger han.

Havde det ikke været nemmere, at du skulle tilbage efter sommerferien, frem for at dét her bliver afslutningen?

»Jo, du har da ret i, at det havde været nemmere, at jeg vidste, jeg kunne komme tilbage og reparere fejlen. Men sådan er livet,« fortæller Gedsted og giver kunstigt åndedræt til drengedrømmen: En dag vil han vende tilbage og sende AaB i Europa.