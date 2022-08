Lyt til artiklen

Det så ikke godt ud, da Junior Brumado mod slutningen af sejren over Brøndby kom til skade i knæet.

Angriberen har nylig været igennem en lang knæskade, og nu var den så gal igen efter en soloulykke.

»Nu skal vi lige se, hvad det er, som er i vejen. Det så ikke godt ud, det er godt nok synd for ham, hvis det er det, som man kunne frygte. Vi får ham undersøgt, og så må vi se, hvad planen er,« siger FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, som kan blive sendt endnu mere på spillerjagt, hvis angriberen er slemt skadet.

Transfervinduet lukker ved midnat onsdag, og klubben søger i forvejen en erstatning for Raphael Onyedika, der kom fra akademiet og blev solgt for 75 millioner kroner til Club Brugge.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi arbejder på at få en spiller ind. Nu har vi solgt en ung mand, som har gjort lynkarriere. Han er blevet solgt for en stor sum, så vi skal have en spiller ind på den position. Det er der ingen tvivl om.«

»Så må vi se, om vi kommer i mål med det, vi ønsker,« forklarer han.

Svend Graversen pointerer, at klubben har gode penge at handle for, men det bliver ikke køb i samme størrelsesorden, som FC København har råd til.

»Vi kan ikke konkurrere med musklerne i forhold til pengene med FCK. Vi skal gøre det klogere. Det gjorde vi med Raphael (Onyedika, red.). Han kom ind fra vores egne rækker og tog bare pladsen. Det er vi også nødt til at være dygtige til. Men vi kan ikke konkurrere på pengepungen, for der har de bare flere end os.«

Der har også været skriverier om afgang af Sory Kaba, men Svend Graversen udelukker en transfer så tæt på deadline.

»Vi forventer, at han bliver her.«

Det samme gør han stort set med stjernen Evander, der har været ønsket af Galatasaray.

»Vi er to dage før lukketid, det er ikke sandsynligt, at der sker noget, men det er klart, at det gik hurtigt med Raphael, det kan også gå hurtigt med Evander, hvis den rigtige pris kommer. Men den er ikke kommet,« lyder det fra sportschefen, som også har fået Jonas Lössl tilbage, som B.T. kunne afsløre.

»Så vidt jeg ved, har Lössl en lang kontrakt. Jeg snakkede med ham i går, jeg snakkede med ham i forgårs, og Albert Capellas snakkede med ham i går. Han glæder sig til at komme tilbage, og så går han hen og giver den en skalle, og så må han ned og konkurrere med Elias (Olafsson, red.) i målet.«

»Han træner med i morgen. Han er i Danmark nu.«