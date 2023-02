Lyt til artiklen

Mandag meddelte OB, at klubbens unge stjerneskud Yankuba Minteh er blevet sygemeldt på ubestemt tid efter en ubehagelig oplevelse på de odenseanske gader.

Og nu fortæller OB's sportsdirektør Björn Wessström til B.T., at man skærper sikkerheden omkring den 18-årige gambier.

»Vores læge og sikkerhedsafdeling er koblet på sagen og hjælper ham i det omfang, der er brug for det,« lyder det i et skriftligt svar til B.T. fra sportsdirektøren.

Det var søndag efter OB's kamp mod Randers, at det unge stjerneskud blev passet op af en gruppe personer, der virkede truende, ligesom Minteh er blevet udsat for en række ubehagelige kommentarer på sine sociale kanaler - og det får altså nu OB til at reagere.

Hvordan skærper i sikkerheden omkring ham? Er der vagter omkring ham?

»Jeg ønsker jeres forståelse og respekt, for vi ønsker ikke at give nogen detaljer i vores sikkerhedsarbejde. En spiller, der har brug for hvile, bør også få det,« uddyber Wesström.

Svenskeren slår fast, at han ikke kender til detaljerne omkring den ubehagelige episode.

»Jeg ved bare, at Yankuba følte sig utryg, og det er det væsentlige for mig. Og som klub tager vi skarpt afstand fra, at én af vores spillere bliver udsat for sådan en behandling.«

Yankuba Minteh, der har taget Superligaen med storm i efteråret, er nu sygemeldt på ubestemt tid.

Men hvor han befinder sig, indtil han er kampklar igen, vil klubben ikke fortælle.

»Hvor han føler sig tryg,« lyder det kort fra Wesström, inden han forklarer, hvorfor hovedpersonen selv ikke har udtalt sig om hele den verserende sag.

»Både han og vi vurderer, at han har brug for fred og ro.«

B.T. har desuden spurgt OBs sportsdirektør til, om det var det rette som klub at fortælle, at den 18-årige tekniker blev straffet for at have forbrudt sig mod klubbens interne regler.

»Vi evaluerer hele tiden os selv, herunder vores kommunikation. Udgangspunktet for vores kommunikation er naturligvis ikke at gå på kompromis med vores kerneværdier som klub. Vi vurderede, at det var bedst at fortælle åbent om sagen for at undgå rygter,« svarer Björn Wesström.

Var det nødvendigt at sige offentligt, han har brudt reglerne?

»Vi ønsker at kommunikere i henhold til vores kerneværdier. Vi vurderede, at det var bedst at fortælle åbent om sagen for at undgå alle mulige rygter,« gentager han.

OB meddelte lørdag, at 18-årige Yankuba Minteh ikke ville deltage i lørdagens træning i OB, og samtidig blev han holdt ude af søndagens premiere mod Randers FC.

