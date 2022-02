Det ser efterhånden svært ud, hvis FC Midtjylland-talentet Aral Simsir skal få sit drømmeskifte til Trabzonspor på plads i denne vinter.

Transfervinduet i Tyrkiet lukker natten til onsdag, men selv om klubberne er enige om en pris på cirka 19 millioner kroner, er en tidligere handel mellem FC Midtjylland og Trabzonspor ved at spænde ben for Aral Simsir.

I 2018 købte det tyrkiske førerhold nemlig Filip Novak af topklubben i Superligaen, men de bøvlede med de aftalte betalinger, og derfor vil FC Midtjylland nu have en større del af kagen her og nu og ikke gå med til betalinger på fire rater, som Trabzonspor ifølge B.T.s oplysninger ønsker.

I Aral Simsirs lejr er man kede af, at Filip Novak-salget er ved at spolere det 19-årige FCM-talents store ønske.

»Der er halvandet døgn tilbage, og vi håber, at denne her transfer sker, fordi det er et drømmeskifte for Aral. Trabzonspor vil bruge ham på førsteholdet fra start og ser en kommende A-landsholdspiller i ham. De har store forventninger til ham, siden de har budt så stort på ham,« siger Aral Simsirs agent, Caglar Koycu.

FC Midtjylland meddelte mandag, at spilleren er på vej hjem fra klubbens træningslejr i Portugal med henblik på at spille en Youth League-kamp for U19-holdet onsdag, og det indikerer ret tydeligt, at den danske klub er ved at opgive troen på en handel.

»Jeg forstår helt klart begge klubber i denne situation. Det er det, der gør det hele svært. De er enige om alt, men FC Midtjylland vil gerne have en garanti og sikkerhed for pengene på grund af den dårlige oplevelse med Novak-salget, når Trabzonspor ikke overholdt sin aftale sidst, men jeg kan også godt forstå, at det er mange penge at betale på en gang for Trabzonspor, og de ser Aral som en langtidsinvestering,« lyder det fra Simsirs agent.

»Samtidig synes Trabzonspor ikke, at de skal straffes for, hvordan en tidligere bestyrelse har opført sig, men hverken de eller FC Midtjylland har rykket sig i den seneste uge, så lige nu ser det utroligt svært ud med en handel, og jeg er ærgerlig på denne 19-årige drengs vegne,« forklarer Caglar Koycu, som håber, at FC Midtjylland vil satse mere på stortalentet, hvis skiftet mislykkes.

»Så må han bare kæmpe sig på holdet, men så håber jeg også, at FC Midtjylland viser ham mere tillid.«

Aral Simsir har kontrakt med FC Midtjylland frem til 2025.