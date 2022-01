FC Midtjylland kan snart score næsten 20 millioner kroner.

B.T. kan nemlig afsløre, at den midtjyske klub er nået til enighed med den tyrkiske topklub Trabzonspor om prisen på det unge talent Aral Simsir.

FC Midtjylland har tidligere sagt nej til bud på både 7,5 millioner og 11 millioner kroner. Det bud er siden forhøjet til cirka 19 millioner kroner, og det har altså fået midtjyderne til at bide på krogen.

Tilbage mangler en aftale mellem klubberne, om hvordan betalingen skal foregå. Skal hele beløbet betales på én gang - eller skal det betales i rater. Og her har klubberne en fortid, der gør, at især Midtjylland vil have formaliteterne fuldstændig på plads, inden aftalen bliver skrevet under.

I 2018 solgte FC Midtjylland nemlig Filip Novak til Trabzonspor for nogenlunde samme beløb. Beløbet skulle dog betales i rater, og her endte Midtjylland med at føle sig snydt over en for sen betaling fra Trabzonspors side.

Derfor er Steinlein og co. ekstra opmærksomme på at få beløbet på én og samme tid. Men samme trang har tyrkerne ikke.

Detaljerne omkring dette forventes at falde på plads, og i så fald kan Aral Simsir kalde sig Trabzonspor-spiller. Et ønske, han har ytret til klubben den seneste tid.

Måske kan Simsir endda også skifte landshold. Simsir har før optrådt for danske ulandshold, men ifølge reglerne er det tilladt at skifte landshold, helt indtil man har spillet en A-landskamp.

Ifølge B.T.s kilder har det tyrkiske fodboldforbund taget kontakt til Aral Simsir og fortalt ham, at han kan få debut for det tyrkiske U21-landshold allerede i marts, hvis han vælger at skifte landshold.

Trabzonspors forelskelse i Aral Simsir, der kun har optrådt for FC Midtjyllands førstehold fem gange med et mål til følge, bunder i ungdomsfodbold og nærmere bestemt UEFA Youth League, hvor offensivspilleren med de tyrkiske rødder gjorde rigtig ondt på netop storklubben.

Her maltrakterede FC Midtjyllands U19-hold de tyrkiske modstandere med hele 10-2 over to kampe i november, og det var med Aral Simsir i en nøglerolle.

Siden har Trabzonspor udset sig den 19-årige FCM-spiller som forstærkning til førsteholdet, og det har ført til flere bud på ham.