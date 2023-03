Lyt til artiklen

Knap kunne B.T. afsløre, at Albert Capellas er ude ad døren i FC Midtjylland, før spekulationerne om hans afløser er begyndt blandt Superliga-fans og eksperter.

Og mens listen af ledige trænere er ganske lang, så er der to kandidater, som for B.T.s sportskommentator Lasse Vøge virker mere oplagte end de fleste: David Nielsen og Jess Thorup.

Begge har fortid i den midtjyske klub som spillere – for Thorups vedkommende også succestræner – og de står begge for en fodboldfilosofi fyldt med dynamik og power, som FC Midtjylland gennem mange år har haft succes med.

For David Nielsens vedkommende har han været ledig siden afskeden med AGF i sommeren 2022, men over for B.T. nægter han at forholde sig til det ledige sæde i den danske storklub.

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det er Midtjylland, der er i en proces nu. Jeg har aldrig udtalt mig om job, og det kommer jeg heller ikke til,« siger David Nielsen, der har gået uden job siden afskeden med AGF i sommeren 2022.

Så du kan ikke fortælle mig, om jobbet i FCM er interessant for dig?

»Jeg kan ikke sige noget som helst.«

Har de kontaktet dig?

David Nielsen holder sig for munden, når snakken falder på det ledige sæde i FC Midtjylland. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere David Nielsen holder sig for munden, når snakken falder på det ledige sæde i FC Midtjylland. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Jeg kan ikke sige noget som helst.«

Okay. Kan du så sige noget om din status som fodboldtræner uden job. Er du på udkig efter et job?

»Det kan jeg heller ikke sige noget om. I sådan en proces her, der synes jeg, at vi skal lade FCM være i det. De har ikke behov for at læse alle mulige udtalelser fra alle mulige trænere. Det kan være andre trænere vil sige noget, men jeg siger ingenting. Det er helt principielt fra min side.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jess Thorup, der ligesom David Nielsen er ledig på markedet efter sin FC København-fyring i efteråret – indtil videre uden held.

I første omgang har FC Midtjylland valgt at Niels Lodberg overtager det midlertidige trænersæde i klubben – Albert Capellas' assistent, Carles Cuadrat, er røget ud af vagten sammen med spanieren.

FC Midtjylland holder onsdag pressemøde på MCH Arena, hvor den nu fyrede cheftræner, Albert Capellas, samt FCM-ledelsen vil være til stede for at svare på spørgsmål.