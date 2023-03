Ja, så står FC Midtjylland igen uden cheftræner. Og steppebranden på heden tager fart.

Det er ikke Albert Capellas' skyld, det her. Jo, han har selvfølgelig underpræsteret – men han blev ansat som frisør og fik så en kagerulle til at udføre sit arbejde med.

Den FCM-trup rimede bare slet ikke på det, spanieren står for spillemæssigt – heller ikke efter vinterens transfervindue.

Pilen peger primært på den sportslige FCM-ledelse, som allerede dengang de ansatte den spanske gentleman indrømmede, at man havde været skeptisk.

Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Claus Steinlein har selv fortalt, at han var helt afvisende første gang, Capellas’ navn blev bragt på banen. Det ligner, at han aldrig helt slap den tvivl – og derfor aldrig gik all in på Capellas projekt.

Er de selvsikre verdensmænd i Herning generelt begyndt at tvivle på sig selv?

Det er et meget usundt tegn, når en fodboldklub fyrer en træner midt i sæsonen. FC Midtjylland har nu smidt to trænere, der var hinandens diametrale modsætninger, på porten i løbet af otte måneder!

Og før det var der også et sindssygt underligt forløb med Brian Priske, der stoppede i klubben to år før tid.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Altså, hvad foregår der i den klub, som i årtier har været så velsmurt? Den klub, der grinende så på, når der igen var intern krig i FCK, eller når Brøndby endnu engang jokkede i sovsen.

I dag er det FC Midtjylland, de andre griner af. Og måske skal der kigges indad i bestyrelseslokalet på MCH Arena. For har man de kompetencer, der skal til for at leve op til de skyskraber-ambitioner, der er i klubben?

Eks-bestyrelsesformand Rasmus Ankersen fremstår i hvert fald lige nu som Egon Olsen, der er rejst bort og har overladt planerne til Benny og Kjeld.

Og nøj, hvor skal de to, Svend Graversen og Claus Steinlein, tænke sig grundigt om nu. Det ligner, at ærkerivalen FC København har fundet den helt rigtige mand, og at de forsvarende mestre har tænkt sig at buldre derudad de kommende sæsoner.

Der er ikke råd til endnu et fejlcast og et fjumreår for midtjyderne, hvis ikke de skal distanceres med adskillige længder.

Jeg gætter på, at der lige nu ledes efter telefonnummeret på klubbens tidligere guldtræner Jess Thorup. Og mon ikke også David Nielsen kan forvente et opkald?

Om et af de to navne er løsningen på den akutte midtjyske migræne, har jeg ikke kompetencerne til at vurdere. Men de midtjyske fans må så krydse fingre for, at de kompetencer stadig findes i den kriseramte storklub.