Det endte i stort drama, da AGF fik uafgjort i Parken på et straffespark i de døende minutter.

Udover straffesparket, der kom efter hånd på bolden fra Victor Kristiansen, uddelte dommer Jørgen Daugbjerg Buchardt otte gule kort og et rødt kort til FCK-assistent Jacob Neestrup.

Og det er langt fra alle, der er imponeret over Buchardts ageren på banen, hvor han over flere omgange var i centrum.

Her er et udpluk fra sociale medier, hvor fansene raser:

'Muligvis ringeste præstation jeg har set fra en dommer'

'Det er måske den dårligste dommerpræstation i PARKEN siden Matt Messias'

'Dårligstedommer præstation i Dansk fodbold ever?'

'Den værste dommer præstation i superligaen denne sæson. Hele vejen i gennem'

'Det patetiske voksenskældud er noget af det mest tåkrummende pinlige jeg længe har set, når det kommer til ledelse fra en dommer!'

Blandt FCK-spillerne var der også frustration at spore. Blandt andre hos Jonas Wind, der selv fik gult kort. Ligesom sin far, Per Wind, ude på bænken.

»Jeg tror, at de fleste, der har bare den mindste forstand på fodbold, kunne se, at linjen svingede meget. Det var meget op og ned og nogle lidt mærkelige kendelser. Rasmus Højlund får et gult kort, hvor Hausner rammer Højlunds baghoved. Der ser dommeren, at Hausner tager sig til hovedet, og det bliver gult kort,« siger FCK-angriberen og fortsætter om blandt andet AGF-straffesparket:

»Det er irriterende at skulle snakke om dommeren, men alle kunne vist godt se, at linjen ikke var helt til at se. Det er frustrerende. Det er generelt frustrerende med den regel om hånd på bolden. Vi har lige været i Sønderjyske med den samme dommer, hvor de ramte bolden med hånden tre gange, men så i fjerde forsøg fik vi et straffe - de tre andre gange var det der ikke. Jeg kender ikke reglen 100 procent, så måske skal jeg ikke snakke om den. Men det er ikke så meget straffesparkssituationen i sig selv, men mere kampen igennem hvor det svinger lidt. Det er frustrerende som spiller.«

FCK kom foran på mål af Lukas Lerager, der smækkede bolden i kassen langt ude fra med hjælp fra AGF-keeper Jesper Hansen. Patrick Mortensen udlignede iskoldt på straffesparket i tillægstiden.