»Vi har nok store chancer, men vi scorer ikke på dem, og de får en scoring til sidst. Det er frustrerende og surt.«

Sådan lød vurderingen fra Jeppe Tverskov af OBs kamp i Brøndby søndag aften, der endte med en hjemmesejr til de blågule i sidste minut.

OBs stabile midterforsvarer viste igen flot spil i defensiven, og offensivt var han stærkt medvirkende til fynboernes føringsmål, men alligevel trak OB og Tverskov det korteste strå til sidst.

»Vi kommer fint fra start, men de scorer på et mærkeligt mål. De er mere på bolden i første halvleg, men vi er komfortable med, at de har den foran vores mål,« sagde han og forklarede, at OB frygtede Brøndbys omstillinger mere end deres etablerede spil.

Inden Jeppe Tverskov gik ud til pressen, nåede han at tjekke stillingen i Superligaen på sin telefon, så han var helt opdateret på alle scenarier og muligheden for at komme tilbage i top seks.

»Det er tæt på at være slut,« indrømmede han.

»Men vi bliver selvfølgelig ved med at kæmpe. I dag var en af de kampe, vi helst skulle vinde, og attituden på banen er også til det. Vi er stærkest de sidste 20 minutter.«

»Det lå til os, og det er derfor, det er så irriterende.«

»Vi bliver ved, indtil det er matematisk umuligt. Lige nu er det skudt til hjørne at nå Brøndby.«

Han fortsatte med at sætte ord på, at kvaliteten svinger for meget, og at de sidste to superligakampe inden jul mod Viborg og FC Nordsjælland – begge hjemme i Odense – skal ende med to fynske sejre.

»Det tror jeg, alle er enige i.«

En anden OB-profil, Bashkim Kadrii, blev skiftet ind kort før tid. Også han kaldte det en frustrerende aften.

»Det bliver svært med top seks. Vi skulle have haft et point i dag, og vi skal have to sejre i de næste to kampe, hvis vi skal have en reel mulighed,« sagde han.

»Det handler om at vinde den næste kamp, og det har vi svært ved lige nu. Tabellen lyver ikke.«

Bashkim Kadrii mener ikke, at OBs strategi om at bruge unge spillere fra akademiet gør det svært samtidig at opnå målsætningen om top seks.

»Det skal være en blanding. Der skal være plads til både de unge og de erfarne. Det burde kunne lade sig gøre. Det er en del af det at snakke om top seks. Det gjorde vi, da vi var der, og så skal vi også kunne tage det, når vi ikke er det. Det går begge veje,« sluttede han.