Presset er enormt på AGF, efter at holdet kun har seks point til nedrykningsstregen.

Administrerende direktør i AGF Jacob Nielsen giver udtryk for, at pilen i sidste ende peger på ham selv, hvis præstationerne ikke er der og folk under ham ikke leverer.

Det fortæller han i et interview med B.T.

Hvem har hovedansvaret for jeres situation lige nu?

»Vi kommer til at evaluere på det her. Uanset hvordan du vender og drejer det, så kommer jeg ikke til at deltage i en nedslagtning af nogen. Uanset om vi bliver nummer tre eller ti, så peger ansvaret opad.«

Tænker du på dig selv, når du siger det?

»Ja, jeg tænker også på mig selv. I sidste ende, hvis resultaterne gentagende gange ikke lever op til det forventede, så peger pilen på den, der har ansat de forkerte.«

»Alle har et ansvar lige nu. Spillerne har ansvar for egen handlinger, og det ansvar skal de påtage sig på søndag. De gør alt, hvad de kan. Det handler om at leve op til klubbens værdier, som er hårdt arbejde, ansvarlighed, vindermentalitet og stolthed over Aarhus.«

Er de 42 millioner kroner, I har brugt på spillere i denne sæson, blevet brugt rigtigt?

»Forventer du helt seriøst, at jeg svarer på det nu? Vi evaluerer ikke midt under sæsonen. Vi forholder os til det løbende. Vi har rigtig dygtige spillere, der er meget bedre end den position, vi har nu.«

Hvis AGF rykker ned, hvad får det så af konsekvenser for klubben? Er det et scenario, I er forberedt på?

»Det er mit ansvar. Jeg skal arbejde med worst case-scenario. Det har vi taget højde for i driften af klubben. Vi kommer ikke til at dreje nøglen om, hvis det er det, du tror. Vi arbejder med forskellige budgetter. Vi har budgetter til top-6, medaljer, kvalifikationsspil og nedrykning. Det har vi haft i alle de år, jeg har været her.«

Kan du komme nærmere ind på, hvilke konsekvenser der er tale om?

»Ja, så skal vi spille på andre stadions, og der vil ikke være lige så mange tilskuere. Er det, hvad du vil have mig til at sige?«

Har du fuld tillid til David Nielsen og Stig Inge Bjørnebye?

»Ja, det har jeg. Men hvorfor kommer jeg ikke til at uddybe. Vi arbejder med det internt. Grundet vores situation forholder jeg mig ikke til personale i det her interview.«

Har de gjort deres job godt nok?

»Jeg synes, vi skal evaluere, når sæsonen er færdig. Kommer vi til at gøre det inden, så kommer vi med en udmelding om det.«

Har du gjort dit job godt nok?

»Jeg evaluerer med min bestyrelse og ikke med dig.«

Johnny Hey, der er direktør i Bravida, som er en af jeres hovedsponsorer, var ude med en hård kritik af AGF i et interview, vi bragte mandag. Hvad er din kommentar til den kritik?

»Den har jeg forholdt mig konstruktivt til over en kop kaffe med Johnny selv i morges (tirsdag, red.). Jeg har ikke yderligere kommentarer end det. Indholdet af mødet holder vi for os selv, men det var et godt og konstruktivt møde.«