Pione Sisto er ikke længere en del af Superligatruppen i FC Midtjylland.

Fremover skal han finde en anden træningsform i kølvandet på uenigheder mellem ham og de danske vicemestre og må ikke træne med Superligatruppen.

Det fortæller sportschef Svend Graversen til B.T.



»Vi har et værdisæt og en kultur i FC Midtjylland. Det har vi haft nogle snakke med Pione om. Dér må vi bare erkende, at det ikke er foreneligt med den måde, Pione agerer på.«

»Det har vi haft en snak om her til formiddag med Angelo (Sisto, agent, red.) og løbende med Pione – men det er kommet dertil, hvor vi måtte inddrage Angelo«

»Dér har vi ikke kunnet se, at det er noget, vi kan komme videre med, og det er vi ærgerlige over. Men det er kulturen og værdisættet, der er vigtigt i FCM. Det skal man følge.«

Hvad er der sket specifikt?



»De seneste dage har det været svært at kommunikere med Pione, og derfor har vi været nødt til at få en dialog med hans bagland, hvilket også har været svært. Men ellers har jeg ikke mange andre kommentarer til det. Vi er ærgerlige og kede af det. Men vi er også nødt til at beskytte det, vi gerne vil stå inde for. Den er endt, hvor den ikke burde være endt.«

Hvordan det?



»Lige nu er Pione ikke en del af Superligatræningen. Det kan man ikke være, når man agerer på en måde, der ikke er forenelig med vores værdisæt.«

Er han sendt på ungdomsholdet?



»Vi har lige haft et møde klokken 10, så vi skal også lige evaluere situationen. Vi skal finde en anden træningsform til ham. Tingene er gået rigtig hurtigt, så det skal vi have tid til at snakke om.«

Er der en vej tilbage herfra?

»Det er der altid.«

Tidligere onsdag sagde Angelo Sisto, Pione Sistos agent, til B.T., at 'tilliden er væk mellem Pione og klubben'.