Brøndby og FC København spillede 1-1 i et hæsblæsende derby søndag eftermiddag.

Ohi Omoijuanfo satte ild til det hele, da han efter ti minutter headede hjemmeholdet front.

Men Roony Bardghji snød nordmanden for matchvinder-titlen, da stortalentet chokerede hele Brøndby Stadion med en scoring til allersidst.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til spillerne:

BRØNDBY IF





Det var lige før, han skulle være blevet på banen i pausen for at varme ekstra op, for de første 45 minutter må have gjort ham iskold. Havde nærmest intet af lave – på nær en enkelt FCK-friløber, der blev misbrugt på det skammeligste. Sikker i de få indgreb, han fik mulighed for at lave.





Fik chancen fra start, men lad os bare være ærlige med det samme: Det var ikke ligefrem, fordi han spillede sig ret meget tættere på at være én af Niels Frederiksens foretrukne 11 startere. Nordmanden gjorde for det meste, hvad han skulle i hjemmeholdets forsvar, men han sendte sig selv længere væk fra holdet med det tossede røde kort til sidst.





Han fylder på dødbolde, han har ofte den livsvigtige sidste fod på, inden det går galt, og så udstråler han bare lederskab. Kaptajnen er selvsagt første mand på Niels Frederiksens holdkort, og det forstår man godt, når man ser, hvordan han gjorde det denne søndag. En tam FCK-offensiv blev blæst til side.





Han gav hele stadion et gigantisk chok, da han fumlede med bolden og forærede Isak Johannesson en friløber. Heldigvis for paraguayaneren var der inten kvalitet i FCKernes offensiv. Heller ikke, når så store gaver blev uddelt. Gjorde ellers ikke ret meget væsen af sig denne søndag. Det her derby glemmer han ret hurtigt.





Det stinker langt væk af rutine og sikkerhed, når landsholdsspilleren har bolden. Og så sidder der én af Superligaens bedste flødefødder, når han tager sig af dødboldene. Gav FCKs venstre side mareridtsoplevelser flere gange, når han kombinerede med medspillerne eller pillede magien ud af Daramy. Solid kamp af Brøndby-stjernen.





Det er ikke altid, at Brøndby-fansene helt ved, hvad han vil med bolden inde på midten, og det ender da også ofte med fejlafleveringer. Men de kan være stensikre på, at arbejdsindsatsen aldrig fejler noget. Har holdkammeraterne brug for at se lidt ild i øjnene, så skal de bare kigge på kroaten. Godkendt præstation, men så heller ikke mere end det.





Sjælden anonym indsats fra Greve, der ellers har været her, dér og alle vegne inde på Brøndby-midtbanen i denne sæson. Arbejdsmængden og hans løbepensum fejler dog intet, men han burde have gjort mere væsen af sig mod et kriseramt FCK-hold.





FCKerne anede ikke, hvad der flere gange ramte dem i starten af kampen. Men det var såmænd bare Slimane, der kom buldrende og rystede flere af udeholdets spillere i duellerne. Satte ofte flere af dem til vægs med sin fysik – især den første halve time. Fik hele stadion op af stolene, da han nærmest stod pande mod pande med Boilesen i en heftig diskussion.





Tæt på anonym fra start til slut. Han skal finde noget markant bedre frem i de kommende derbyer, hvis han skal blive en fanfavorit. Løb adskillige meter forgæves, når FCKerne flere gange spillede forbi ham. Mon ikke han havde håbet på en helt anden oplevelse i sit første derby …





Han bruger efterhånden mere tid på enten at ligge på jorden eller brokke sig over et frispark, end han gør med bolden mellem fødderne. Svenskeren virker flere gange til at have tankerne et helt, helt andet sted end på grønsværen, når han løber rundt derinde, hvor nærmest intet lykkes for ham. Hjemmeholdets dårligste denne søndag.





Han har været igennem en svær, svær tid efter sin nevøs pludselige dødsfald for bare få uger siden, men søndag fik han hele stadion til at eksplodere i ren eufori efter ti minutter. Sendte en rørende hilsen op mod himlen, mens hele holdet tiljublede ham. Den scoring betød ALT for den norske angriber, som generelt var brølstærk, god i de små rum og konstant spilbar, når han flere gange kørte rundt med FCK-forsvaret.

---

INDSKIFTERE:





(Ind: 66.) Svære betingelser for amerikaneren, da han blev sendt på banen. Nåede da heller ikke på nogen måde at gøre noget, der stjæler overskrifterne på den anden side af Atlanten. Et klodset gult kort var det eneste.



(Ind: 84.) Uden for bedømmelse.



(Ind: 85.) Uden for bedømmelse.



(Ind: 90.) Uden for bedømmelse.





Hvad end han havde sagt til sine spillere, inden de gik på banen, så virkede det. Brøndby-træneren kunne nemlig se sit mandskab komme buldrende og nærmest overfalde Jacob Neestrups tropper fra start. God taktisk kamp af Brøndby-bossen, der satte sin kollega ude på sidelinjen skakmat flere gange.

FC KØBENHAVN





Polakken var ved at få Kamil-teen galt i halsen flere gange. Tydeligt frustreret over sine holdkammerater, der gav ham få muligheder. Selv var han ikke meget bedre. Flere gange hamrede han bolden af sted uden adresse. Det var langt, langt væk fra de magiske redninger mod Manchester City.





(ud: 71.) Det var næsten helt uhørt. Et af holdets mest rutinerede kræfter spillede en af karrierens sløjeste halvlege. Fejlafleveringer og svigtende koncentration dominerede billedet for Boilesen. Han tog sig den slags lure, som enhver nybagt forælder kender til, på Brøndbys føringsmål. Måtte udgå skadet.





(ud: 45.) Meget få Superliga-fans kendte til ham inden sæsonstart. Det 19-årige stortalent har grebet chancen i denne sæson – mod Brøndby fandt han ud af, at det går op og ned i fodbold. Han skal nok komme igen. Han blev ofret for en taktisk rokade i pausen, men inden da havde han egentlig gjort det ganske okay.





For en gangs skyld sprøjtede Kocholava’en ikke op fra den brølstærke georgiske vulkan. Han kæmpede lige så meget som resten af FCK-defensiven. Det hang bedre sammen i partnerskabet med Boilesen i en fireback-kæde. Men da var det alt for sent. Både for ham og for FCK.





(Ud: 45.) Normalt stemmer FCK-fansene ihærdigt for en VK-regering, men mod Brøndby stod den kun til at vælte. Viktor Kristiansen – VK – uddelte ikke ligefrem valgflæsk. Alt for få gange turde han lege med offensivt, og når det så skete, lå afleveringen lige i en blå/gul fod. Den kamp skal bare slettes fra hukommelsen.





Det kan være, han havde taget bestik af de stigende elpriser, for der var ikke meget strøm på Jelert’en. Han lignede mest af alt én, der kunne trænge til en god opladning. Jelert har ellers vist sig godt frem under i Neestrups første tid. Sammen med resten af holdet tog han bare ikke energien med til Vestegnen.





Hvor var du, Lukas? FCK savnede den Lerager, der løber solen sort og tilbyder sig i alle dueller. Det var simpelthen for langt mellem de gode aktioner fra dynamoen i en kamp, hvor FCK aldrig rigtig mødte op.





(ud: 68.) Havde Nik og Jay bedt ham om at spille bolden frem og tilbage, havde han nægtet. Det hang slet ikke sammen for den unge newzealænder, der kun var lydhør, når bolden gik fra side til side. Han var helt isoleret på den centrale midtbane, og han skal være heldig, at han ikke kostede et mål efter et dumt boldtab. Lige til glemmebogen.





Daramy alene i verden. Det er ham, de ti andre FCK-spillere på banen kigger på, når der skal ske noget offensivt. Det var ikke meget, der lykkedes i perioder, men når det gør, så er han på et helt andet niveau. Desværre for FCK kom det sjældent til syne. Alt for mange fejl for Ajax-lejesvenden, der dog var en af få FCKere, der prøvede gang på gang.





Hvordan brændte du den?! Den bliver ikke større! Det store millionindkøb kunne have blevet FCK-helten før pausen, da islændingen fik en friløber efter en kæmpe Brøndby-fejl, som han selv fremtvang. Lad os være ærlige. Niveauet svinger stadig alt for meget for talentet.





Den svenske profil er blevet gjort til ny anfører efter fyringen af Jess Thorup. Det er uden tvivl en mand, Neestrup tror på. Men svenskeren er svær at blive klog på. Det ene øjeblik brillerer han, det næste ligner svenskeren én, der mangler den sidste møtrik til MALM-kommoden. Det blev aldrig helt godt.

---

INDSKIFTERE:





(ind: 45.) Kom ind i stedet for Viktor Kristiansen efter pausen. Det startede egentlig ganske godt, men hurtigt røg han ned i det generelle FCK-niveau for kampen. Tsunami-varslen venter stadig siden skiftet fra Viborg.





Den 18-årige islænding har bombet kasser ind for FCKs ungdomshold de seneste sæsoner. Og talentet er øjensynligt. Blev kastet ind efter systemskiftet i pausen og gjorde, hvad han kunne .







Det var helt vanvittigt! Han stjal showet og reddede hele holdet. Stortalentet kom ind i de sidste tyve minutter af kampen og gav et offensivt boost til københavnernes slunke spil. Peter Christiansen, stik ham den kontrakt nu.



UB

(ind: 71.) Erstattede en skadet Nicolai Boilesen og røg ind i midterforsvaret i den sidste del af kampen.





Uha, Neestrup. Dit hold var slet ikke klar fra start. Københavnerne blev blæst af banen fra første fløjt. Udefra bænken virkede FCK-træneren næsten overrumplet over den katastrofale start. Han tog konsekvensen og gik væk fra tre-back-kæden efter pausen. Indskiftningen af Roony ændrede alt. Godt set.