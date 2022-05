Det er tre år siden, FC København sidst kunne strække armene i vejret som danske mestre. Så nu skal den have fuld gas.

Søndag klokken 17 skal Jess Thorups tropper lige igennem en formssag på banen, men bagefter gælder det festen, som de alle har glædet sig til i årevis.

FCK har selv bebudet, at der vil blive rig mulighed for at fejre mesterskabet i og omkring Parken, og at fansene skal sætte aftenen af.

B.T. kan løfte lidt af sløret for, hvordan det hele skal foregå.

Først er der behørig fejring med fansene. Først inden for i Parken og siden uden for på på Øster Allé, hvor spillerne bliver hyldet blandt de mange tusinde hvidklædte FCK-tilhængere.

På et tidspunkt – formentlig omkring klokken 22 – vil spillerne dog få mulighed for at trække sig tilbage og feste i privat regi. Her har man valgt det femstjernede luksushotel Villa Copenhagen, der ligger klos op af Tivoli og Hovedbanegården i det indre København. Her skal spillerne først spise middag og siden feste til den helt store guldmedalje.

Villa Copenhagen drives af den norske milliardær Petter Stordalen, som åbnede hotellet i juli 2020 med store armbevægelser. Forståeligt nok.

Det rummer nemlig ikke mindre end 13.000 kvadratmeter og har 390 værelser. Derudover er der en vinbar, et brasseri, et bageri og en udendørs restaurant. Fra alle sider er der direkte adgang til den store gård med glastag i midten af bygningen.

Hvis festlighederne indendørs går for hedt for sig, kan man også trække op på taget og hoppe en tur i poolen med udsigt til den københavnske nattehimmel.

De billigste værelser koster på dette tidspunkt af året over 2.500 per nat for en overnatning, men der skal ikke være nogen smalle steder på sådan en aften.

Kendisser med hang til FCK gør også deres entré, mens spillerne bydes på middag og fest til de tidlige morgentimer.

