20.000 kroner.

Så meget må Superliga-klubben AGF punge ud med, efter spilleren Mikael Anderson smadrede en mikrofon, som klubben nu skal erstatte.

Det var søndagens kamp mellem AGF og Viborg, der satte raseriet i kog ved Mikael Anderson, der nåede at få et gult kort for at råbe og skrige på banen – vel at mærke efter kampen var fløjtet af.

Det stoppede dog ikke her. På vej ud i omklædningsrummet fik den unge spiller afløb for sine frustrationer ved netop at sparke så hårdt til en mikrofon, der tilhørte produktionsselskabet NEP, at den gik i stykker.

Og den regning på 20.000 kroner hænger AGF nu på.

Der er dog ingen sure miner fra produktionsselskabets side, understreger Michael Walther Borup, der er chef for NEPs fodboldproduktioner, da B.T. taler med ham.

»Der er ikke så meget dramatik. Det er jo bare en ung mand, der tabte pusten. Så må man betale, hvad det koster, og det var AGF også hurtige til. Vi har fundet ud af det og er alle gode venner,« siger han.

Michael Walther Borup sad selv i teknikken og så, da Anderson sparkede til mikrofonen.

»Jeg tænkte, ‘den er ikke billig, Mikael’,« siger han til bold.dk.

Han fortæller, at AGF henvendte sig lynhurtigt efter episoden og sagde, at NEP bare skulle sende en regning for det ødelagte udstyr.

Michael Borup fortæller til videre, at de har fået sendt regningen afsted.