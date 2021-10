Per Wind er blevet fyret i FC København. Han har fungeret som Team Manager i hovedstadsklubben siden 2013.

Det bekræfter Per Wind i en sms-besked til B.T. lørdag formiddag.

'Det er korrekt, at jeg er blevet fyret. Der er meget, jeg gerne vil sige, men det vil jeg undlade. Det eneste, jeg vil sige, er, at jeg er mega skuffet over klubbens behandling af mig,' lyder det helt præcist.

Per Wind tilføjer, at han på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til situationen. Han har været en del af FC København siden 1999, hvor han begyndte som målmandstræner.

Han har været fuldtidsansat i klubben siden 2001, og han har så haft administrative opgaver omkring førsteholdet de seneste cirka otte år.

Han er desuden far til landsholdsangriberen Jonas Wind, som er fast mand i FC Københavns angreb. Superliga-klubben har endnu ikke meldt fyringen ud officielt.

Jonas Wind lagde for omkring 10 timer siden et billede op på sin Instagram-story fra torsdagens Conference League-kamp, hvor han har tilføjet en trist emoji.

Det kunne meget vel være en hentydning til hele situationen i klubben. Emojien giver nemlig ikke så meget mening i forbindelse med kampen, da FC København sikkert vandt med 3-1.

Fredag aften skrev Tipsbladet som de første om fyringen af Per Wind. Mediet havde historien fra en kilde tæt på FC København.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra FC København, men uden held.