En legendes fald i FC København har fået klubbens fans til tasterne.

Og det er ikke lovprisninger af FCK, som langt hovedparten af fansene kommer med på de sociale medier, efter at Per Wind har bekræftet over for B.T., at han er færdig i FCK.

Den tidligere målmandstræner Per Wind, som er far til FCK-stjernen Jonas Wind, har været fuldtidsansat i FCK siden 2001, og har haft administrative opgaver omkring førsteholdet de seneste godt otte år. Han er en velkendt og vellidt figur blandt FCK's fans.

Men nu er 66-årige Per Wind altså blevet fyret, og det reagerer mange FCK-fans uforstående overfor. Læs et lille udvalg af de mange reaktioner herunder, som er hentet fra Twitter og i kommentarfeltet på FCK's Facebook-side.

Per Wind betragtes som en legende i FC København for sit arbejde i kulissen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Per Wind betragtes som en legende i FC København for sit arbejde i kulissen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Casper Mortensen: »Skamfuldt, FC København!«

Nicolai Jaquet: »Tak for alt, Per Wind. I burde skamme jer, FC København.«

Jens Wiberg Lindrup: »Hvor er det jammerligt, at I fyrer Per Wind, og hvor er det ynkeligt og amatøragtigt, at I ikke melder noget ud.«

Bjarne Sonny Jensen: »Jeg boykotter kampen i morgen. På grund af fyringen af Per Wind. Støtter ikke dårlig ledelsesstil.«

Alexander Pihl: »Jeg har simpelthen ikke ord for, hvor uværdigt det her er. Sådan behandler man bare ikke levende legender i København.«

Kjartan Nygaard: »Skud ud til de genier i FCK's ledelse, som vælger at fyre et klubikon og far til holdets største stjerne.«

Mathias Hansen: »Det er ved at være svært ikke at blive fuldstændigt apatisk, overfor hvad der foregår. Vi er for længst forbi rasende, frustrerende og arrig.«

Christian Tietze: »En joke af en ledelse, vi har i vores klub. Føj mand.«

Hovedpersonen selv er også skuffet over fyringen:

'Det er korrekt, at jeg er blevet fyret. Der er meget, jeg gerne vil sige, men det vil jeg undlade. Det eneste, jeg vil sige, er, at jeg er mega skuffet over klubbens behandling af mig,' skriver Per Wind til B.T. i en sms.

Ifølge FC Københavns sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen, sker fyringen som led i en organisatorisk ændring i FCK:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

'Jeg kan sige, at der kommer til at ske organisatoriske ændringer på tværs af klubben i den kommende tid, men mere har jeg ikke til det,' skriver han i en besked til B.T.

Ifølge Tipsbladet er tidligere spiller Mikael Antonsson også færdig i klubben, hvor han senest har været ansat som 'Football Operations Manager'.

Denne fyring er ikke bekræftet af FCK, og Mikael Antonsson er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra FC København om kritikken fra de mange fans.