Så blev det officielt, at Hákon Haraldsson er fortid i FCK.

Som B.T. kunne afsløre tidligere mandag skifter den islandske profil til franske Lille.

Og som B.T. også afslørede mandag tjener FCK kassen på Haraldsson - hele 127 millioner kroner.

Det får nu Superliga-mestrene til at opjustere regnskabet.

Det melder Parken Sport & Entertainment i en selskabsmeddelelse.

Parken Sport & Entertainment, selskabet bag FCK, skriver mandag aften, at salget forventes at have en positiv virkning på selskabets resultat før skat for i år på cirka 72 millioner kroner.

Ifølge B.T.s oplysninger får Haraldsson en femårig kontrakt i Lille.

Forhandlingerne mellem FCK og Lille har stået på i længere tid. I juni kunne B.T. afsløre, at prisen på daværende tidspunkt lå omkring 112,5 millioner kroner.

Den er siden steget en del.

Den 20-årige islænding skifter til Lille, som blev nummer fem i Ligue 1 i sidste sæson, efter fire år i FCK.

Midtbanestjernen har været med til at vinde to mesterskaber og en pokaltitel til FCK.

Salget er dog ikke nok til at gøre ham til klubbens dyreste. Den rekord er fortsat hos Victor Kristiansen, som blev solgt til Leicester for 150 millioner kroner for et halvt år siden.