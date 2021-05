FC Midtjylland har ansat Bo Henriksen som ny cheftræner efter afskeden med Brian Priske.

Det meddeler klubben på et pressemøde mandag.

»Der er en masse mennesker med passion og energi i alt, hvad de foretager sig, og når det samtidig er et så spændende projekt, var det en no-brainer, da jeg fik muligheden,« siger den 46-årige træner og fortsætter:

»Jeg er kommet for at vinde og udvikle klubben. Det er det, der driver mig som menneske, så jeg glæder mig vanvittigt meget til at komme i gang.«

Bo Henriksen er ny mand i spidsen for FCM. Foto: Ernst van Norde Vis mere Bo Henriksen er ny mand i spidsen for FCM. Foto: Ernst van Norde

B.T. kunne allerede lørdag fortælle, at den 46-årige fodboldtræner gør et opsigtsvækkende comeback i Superligaen efter mindre end et år væk fra sidelinjen.

Her har han i mellemtiden været ansat som ekspertkommentator hos Nent. Noget, der dog er slut nu. I hvert fald i denne omgang.

Den tidligere Horsens-træner erstatter dermed Brian Priske, som B.T. ligeledes kunne afsløre var blevet solgt til den belgiske klub Royal Antwerp, der netop har vundet bronze i den bedste belgiske række.

Det er især Bo Henriksens gejst, udstråling og måde at motivere på faktorer, der har fået klubbens ledelse til at vise interesse for ham.

Ifølge B.T.s kilder er det ikke planen, at Bo Henriksen skal stå med ansvaret for træningen i Ikast, men snarere fungere som observatør, som man ser det i England med managere.

Bo Henriksen har skrevet under på en treårig aftale med FC Midtjylland.