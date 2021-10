Superligaens bedste spiller render rundt i OB.

I hvert fald hvis man måler på det ene parameter, der er 'dueller vundet'. Den tidligere anfører Jeppe Tverskov dirigerer det fynske forsvar, og gør livet svært for modstandernes offensiv.

Det er SpilXperten, der har gravet tallene ud af Optas store statistikbank.

De viser, at Jeppe Tverskov vinder 76,1 procent af sine dueller. Altså mere end tre ud af fire og det gør ham til den spiller i Superligaen med den højeste succesrate.

Forsvarsstyrmanden trak på smilebåndet, da B.T. præsenterede ham for 'titlen' efter torsdagens træning i Ådalen.

»Jeg har ikke selv overblik over det, men der er jo mange dueller som forsvarsspiller,« sagde Jeppe Tverskov.

»Det kræver timing og styrke. I mit tilfælde er det nok mere timing end styrke, og har man begge dele, er man godt rustet,« fortsatte han.

Selvom han topper listen, mener Jeppe Tverskov ikke, at han er bedre, end han har været tidligere i karrieren.

Superligaens seks bedste duelspillere plus udvalgte fra OB og Vejle, der mødes fredag. Foto: Tabel: Rasmus Vestergaard - Kilde: SpilXperten Vis mere Superligaens seks bedste duelspillere plus udvalgte fra OB og Vejle, der mødes fredag. Foto: Tabel: Rasmus Vestergaard - Kilde: SpilXperten

»Det synes jeg nu ikke. Jeg vurderer min egen indsats ud fra, hvordan vi har spillet som hold, og hvordan det går som hold.«

»Hvis vi ikke vinder, bliver man irriteret. Hvis vi vinder, kan det godt gå, at man har lavet en fejl. Sådan er det i holdspil.«

Derfor erkender han også, at det for tiden ikke er det sjoveste tidspunkt at være OB'er på. I Superligaen har klubben hentet to sejre i ti kampe.

»Hvis vi vinder over Vejle, begynder folk at tælle vores pokalkampe med, og så har vi vundet fire af de seneste seks og spillet én uafgjort. Det handler om, hvordan man maler billedet.«

Vejle ligger isoleret i bunden af Superligaen uden sejr i denne sæson. Tre sikre point på papiret for OB.

Men OB har ikke den bedste rekord mod Vejle. I sidste sæson vandt Vejle tre, mens den sidste blev uafgjort. OB har ikke scoret på hjemmebane mod Vejle i 228 minutter.

»Det er et hold, som nemt kunne have fået flere point, end de har. Det er et flyvsk hold. De har gode offensive spillere, men de kan også knække lidt.«

Jeppe Tverskov arbejder hårdt for at få OB højere op i tabellen. Derfor tænker han ikke på, om udlandet en dag kalder.

»Jeg drømmer om at nå det højeste niveau, jeg kan, og blive udfordret mest muligt. Det er svært at snakke drømme uden for transfervinduet. Lige nu handler det om OB.«