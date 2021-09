FC København tog søndag eftermiddag endnu en sejr, da Randers blev besejret, og hovedstadsklubben strøg til tops i Superligaen, men én mand glimrede ved sit fravær.

Før kampen kunne klubben oplyse, at den nye kantspiller Luther Singh ikke var udtaget, fordi han er i hjemlandet, hvor han venter på et nyt pas, og FCK-træner Jess Thorup medgiver, at det er den slags, der burde være styr på.

»Jo, det er jeg 100 procent enig i, og derfor har jeg svært ved at komme med min udlægning af det,« siger Jess Thorup og tilføjer:

»Men det, jeg hører, er noget med et pas, og vi har været i kontakt med ham, ringet til ham og givet ham programmer og håbet, men lige nu er det ikke lykkedes, og hvad der sker? Prøv at høre her, vi arbejder på højtryk for at få ham hjem, og han skulle gerne hellere være her lige om lidt, men det bliver nok først i morgen.«

Luther Singh var ikke med mod Randers. Foto: Mads Claus Rasmussen

Tænker du ikke som hans leder, hvad har du gang i?

»Nej, fordi jeg vidste allerede, da han kom ind i lejren, at der var noget med et pas, og så var der noget med en boble, og han fik ikke lov til at komme ud. Det har været undervejs i en periode, men Peter Christiansen og Daniel Rommedahl arbejder på højtryk for at få det her løst,« lyder det fra Jess Thorup, som ikke har ønsket at blande sig i sagen:

»Der er blevet bøvlet i kulissen med pas og stempel og alt muligt, som jeg helt bevidst har holdt mig helt ude af. Jeg ved reelt ikke, hvor den er, men jeg håber at se ham – gerne i morgen.«

Luther Singh skiftede til FC København for snart en måned siden og har fået tre små indhop for sin nye klub.

I hans fravær søndag sørgede rivalerne til pladserne på kanterne William Bøving og Jens Stage for målene i 2-0-sejren.