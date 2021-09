FC København er tilbage på førstepladsen med endnu en sikker sejr.

Denne gang blev det til en 2-0-gevinst i rundens topkamp, hvor Jess Thorups ubesejrede mandskab tog den sjette sejr ud otte mulige i Superligaen.

Unge William Bøving bragte gæsterne foran i en fysisk betonet første halvleg, og Jens Stage var manden bag det andet mål allerede kort inde i anden halvleg.

Han får slet ikke opmærksomhed nok. Ikke for det her efterår i hvert fald. Jens Stage lignede inden sæsonen en af dem, som kunne få rigtig svært ved at få plads i startopstillingen, fordi det simpelthen er overbefolket på den centrale midtbane med kæmpe profiler, men så går han da bare op på kanten og viser klassen. Han spiller noget af det bedste i sin FCK-tid.

Karakter: 5





Der var engang – og det er kun tre år siden – hvor FC København så svenskeren som en forstærkning på deres hold. Siden buddet på hele 19 millioner kroner for Simon Tibbling er han faldet helt utroligt i niveau, og det er svært at genkende den spiller, som engang var over hele banen. I dag var han usynlig og blev pillet ud, inden timen var rundet.

Karakter: 2

Randers 4-4-1-1

Patrik Carlgren 2

Björn Kopplin 2

Simon Piesinger 3

Erik Marxen (ud: 71) 3

Oliver Bundgaard (ud: 80.) 3

Tosin Kehinde 3

Lasse Berg Johnsen 4

Frederik Lauenborg (ud: 58.) 2

Simon Tibbling (ud: 58.) 2

Vito Hammershøy-Mistrati (ud: 71.) 3

Alhaji Kamara 2



---

Jakob Ankersen (ind 58.) 3

Stephen Odey (ind: 58.) 3

Simon Graves (ind: 71.) UB

Vincent Onovo (ind: 71.) UB

Jesper Lauridsen (ind: 80.) UB

FC København 4-2-3-1

Kamil Grabara 3

Kevin Diks 4

Davit Khocholava 5

Nicolai Boilesen 4

Victor Kristiansen 4

Lukas Lerager 3

Carlos Zeca 4

Jens Stage (ud: 82.) 5

Pep Biel (ud: 90.) 5

William Bøving (ud: 68.) 4

Jonas Wind (ud: 82.) 4

---

Isak Bergmann Johannesson (ind: 68.) 3

Rasmus Højlund (ind: 82.) UB

Andri Baldursson (ind: 82.) UB

Kamil Wilczek (ind: 90.) UB

En ting er målet, hvor Jens Stage står det rigtige sted og bare pander bolden ind. Noget andet er, at han tåler tæsk og tager dem som en rigtig fighter. Det er animerende at se ham rejse sig efter en hård tackling og bare komme videre. Ikke så meget pjat.

Før dagens kamp oplyste FC København, at den nye kantspiller Luther Singh ikke var i truppen, fordi han er i hjemlandet Sydafrika, hvor han venter på sit nye pas. Hans undskyldning er svær at sluge for fansene, og det er der egentlig ikke så meget at sige til. Det er ret nemt at lure, hvornår man skal forny sit pas og få det gjort i god tid. Men stærkt af FCK at melde sandheden ud i stedet for at pakke det ind.

Der er lagt op til et gigantisk topbrag mellem FC København og FC Midtjylland i næste uge. De to mandskaber smadrer ind i hinanden i Parken, og begge kommer med en sejr i bagagen fra denne weekend. Randers er kommet ned på jorden efter to nederlag i streg, og nu venter en række kampe på stribe. Den første i midtugen i Europa. Det samme gælder for FC København, men de rider bare videre på en bølge.