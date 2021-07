»Vi holder øjne og ører åbne i forhold til, om der kommer nogle interessante muligheder for os.«

Sådan sagde Niels Frederiksen søndag aften i Aarhus, da han blev spurgt ind til, om Brøndby skal bruge det igangværende transfervindue på at forstærke sig.

De forsvarende danske mestre fra Vestegnen har nemlig sagt farvel til både Jesper Lindstrøm, Anthony Jung, Marvin Schwäbe og Lasse Vigen i løbet af de seneste måneder. Og derfor er Brøndby nødt til at blive aktive i det åbne vindue.

»Jeg synes, vi har en fornuftig trup, men det er da ingen hemmelighed, at hvis vi kommer ud af vinduet uden at have hentet forstærkninger, så kan vi komme til at se lidt tynde ud.«

Brøndby begyndte titelforsvaret i Superligaen søndag aften i Aarhus, hvor det blev til 1-1 mod AGF. Jón Dagur Thorsteinsson bragte hjemmeholdet foran efter 10 minutter, mens Kevin Mensah udlignede kort før pausen.

Brøndby-træneren understreger samtidig, at klubben ikke kommer til at forhastet eventuelle indkøb af nye spillere, mens han heller ikke vil kommentere på Andreas Maxsøs situationen.

»Maxsø er naturligvis en meget vigtig spiller for os, men jeg vil hverken be- eller afkræfte, om der har været et konkret bud på ham.«

»Jeg tror helt bestemt, at der kommer noget ind. Men vi er også enige om, at vi skal have is i maven og vente på, at de rigtige muligheder opstår, og det gør de tit i slutningen af et transfervindue. Men det er også nødvendigt med nye kræfter, når man ser på det kamprige kampprogram, vi har i efteråret.«

Niels Frederiksen fortalte afsluttende, at målsætningen på Vestegnen er den samme som i sidste sæson, selv om holdet vandt det første danske mesterskab i 16 år tilbage i maj.

»Vi sigter efter top tre igen i denne sæson. Og det gør vi, fordi vi ser os selv som en top tre-klub i Danmark. Så kan det gå bedre, som det gjorde i sidste sæson, og det kan gå værre, hvilket vi selvfølgelig ikke regner med.«

AGF-træneren David Nielsen har det på samme måde som Niels Frederiksen, når det kommer til transfervinduet.

»Vi holder antenner ude og lytter til de tilbud, der måtte komme. Øjne og ører er i hvert fald i brug, så der kan stadig nå at ske nogle ting.«

Aarhus-mandskabet havde hele fire debutanter i startopstillingen til premierekampen mod Brøndby, og cheftræneren var meget tilfreds med, hvad han så.

»Det var rart at se noget topniveau så tidligt i sæsonen, så vi har det at arbejde videre med. Og så synes jeg, at vores nye spillere viser, de er gode nok til at være med. Jeg synes, de fleste spiller en rigtig fin kamp, og at vi er det bedste hold set over alle 90 minutter.«