Da Brøndby for to uger siden vandt derbyet over FC København, kom Morten Frendrup endelig på tavlen efter flere sæsoner som Superliga-spiller.

5.000 minutter skulle der gå.

Søndag scorede den unge midtbanespiller så igen i 2-1-sejren over OB, og efter kampen var der godt humør på hos holdkammerat Mikael Uhre, der kunne fortælle, at han har drillet sin medspiller med den tidligere uskarphed.

»Jeg har ikke mobbet ham, men selvfølgelig har jeg drillet ham. Selvfølgelig har jeg det. Det skal man også. Når vi er så gode kammerater, som vi er på holdet, er der selvfølgelig spydige kommentarer en gang imellem,« siger Mikael Uhre, der også har bidt mærke i det ret så usædvanlige at spille så mange minutter som midtbanespiller uden at ramme målet.

Morten Frendrup bliver tiljublet for sin scoring mod OB. Foto: Claus Bech

»Præcis. Så skal man lave lidt sjov med det, men jeg er virkelig glad på hans vegne. Det er fantastisk, og man kan se, hvor meget det betyder for ham hver gang,« lyder det fra den anden af Brøndbys målscorer, som selvfølgelig også var fornøjet over selv at være afgørende igen.

»Jeg er rigtig glad for målet og kommer ind og viser min power,« lyder det fra Mikael Uhre, der udlignede OBs tidlige scoring.

Afgørelsen fra Morten Frendrup faldt i overtiden.

»Vi har en virkelig god tro på tingene og den mentalitet, man skal have i Brøndby – vi kæmper til det allersidste, og som jeg har sagt til en del, er det fremragende, at Frendrup er begyndt at ramme målet,« siger angriberen, som til forskel fra OB er inde i et hårdt kampprogram med Brøndby på grund af både pokalkampe og Europa League-opgør.

»Vi spiller mange kampe, men vi synes faktisk, at vi rent fysisk gør os rigtig fint gældende. Man ser tit, når folk spiller i Europa, at de efterfølgende taber i den hjemlige liga, men det synes jeg ikke, vi gør. Vi har været rigtig, rigtig gode til at bruge det, vi har lært i Europa. Det er det, det hele tiden handler om, at man suger til sig og hele tiden prøver at blive bedre,« slutter drillepinden og Superliga-topscorer Mikael Uhre.