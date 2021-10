Selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, har torsdag eftermiddag meddelt, at de undersøger muligheden for at splitte sine forretninger i selvstændige selskaber.

Men hvad betyder det helt præcist for Superliga-klubben, og hvad er nyheden et udtryk for?

B.T. har spurgt chefredaktør for Euroinvestor Simon Richard Nielsen.

»Det er interessant, det her,« lyder den umiddelbare reaktion, da han læser pressemeddelelsen.

Chefredaktør for Euroinvestor Simon Richard Nielsen. Vis mere Chefredaktør for Euroinvestor Simon Richard Nielsen.

»Hvis de gennemfører det, så vil Parken være et holdingselskab, som har forskellige driftsselskaber. Det her kunne altså godt være først skridt mod at udskille nogle af aktiviteterne senere hen. Det kunne for eksempel betyde, at det er nemmere at skille sig af med fodboldklubben.«

Meget tyder altså på, at man fremover vil se fodbolden være adskilt i et selskab for sig selv, mens de forretninger, der vedrører stadion og kontorejendomme får hjemme i et andet selskab.

Og der kan være gode grunde til at gøre det på den måde, forklarer Simon Richard Nielsen.

»Alle virksomheder prøver at fokusere på det, man er god til, og Parken er lidt en speciel virksomhed, fordi du skal være god til at drive en ejendomsvirksomhed. Men du skal også være god til at drive en sportsklub og et badeland som Lalandia. Og der er ikke noget synergi mellem de tre ting,« siger han.

»De har i alle årene forsøgt at skabe synergi, men det er jo ikke, fordi man elsker at tage i Lalandia, hvis man er FCK-fan.«

Chefredaktøren for Euroinvestor drager en parallel til AP Møller – Mærsk, hvor den børsnoterede del i dag er et rent rederi. Tidligere var der også en ejerandel i et supermarked og i Danske Bank.

På den måde kunne der være forskellige årsager til at købe en AP Møller-Mærsk-aktie i sin tid.

»De store koncerner har været i gang med lige præcis det her i årtier. Det der med at fokusere på, hvad der er din kerneforretning. Parken er et selskab, som har tre kerneforretninger, og det betyder også, at når der på ledelsesniveau skal lægges strategier, så kan der være tvivl om, hvor man skal sætte sine ledelseskompetencer ind henne. Det kan være svært, fordi du skal have en direktør, der er vildt god til hver af de tre dele.«

Beslutningen om en mulig ny selskabskonstruktion kan gøre processen om en udvidelse af Parken nemmere, siger Parken-boss. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Beslutningen om en mulig ny selskabskonstruktion kan gøre processen om en udvidelse af Parken nemmere, siger Parken-boss. Foto: Liselotte Sabroe

Men nu kan den del måske snart være fortid.

Ifølge Berlingske kan beslutningen om at adskille ens forretninger betyde, at det bliver muligt at få nye investorer ind i forhold til en stadionudvidelse af Danmarks nationalstadion på Østerbro.

Københavns Kommune har allerede afsat en million kroner til at undersøge, hvordan Parken kan blive udvidet, og skridtet for Parken Sport & Entertainment gør nu, at det bliver nemmere at finde eventuelle partnere.

Bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment Allan Agerholm afviser samtidig over for Berlingske, at der er aktuelle planer om at sælge dele af aktiviteterne fra.

»Det primære formål lige nu er at gøre de individuelle underselskaber transparente, forklarer han.

FCK er i øjeblikket placeret på andenpladsen i Superligaen.