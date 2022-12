Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 22. december i 2020 smed de bomben.

En pressemeddelelse sendte noget, der lignede chokbølger, gennem den danske fodboldverden.

Trænertalentet Jacob Neestrup forlod sit hidtil største job i karrieren som Viborg-træner i 1. division, hvor han tilmed nød stor succes med udsigt til Superliga-oprykning. Og i stedet trådte han tilbage i skyggen og blev assistenttræner på en omend noget større adresse i hjerteklubben FC København.

Og den chokerende beslutning kan føres tilbage til ét opkald, der godt et halvt år forinden havde ændret Neestrup og hans kones liv.

Efter et forberedende adoptionsforløb stod han og konen nemlig med ét over for et livsændrende valg.

»Telefonen ringede pludselig, og vi fik muligheden for at adoptere. Det var fra den ene dag til den anden, og så skulle vi træffe en beslutning meget, meget hurtigt,« fortæller Jacob Neestrup.

B.T. har sat den nye FC København-træner stævne til en snak om betydningen af jobbet i Danmarks største klub – som familiefar, som fodboldtræner og som FCKer.

Og alt det fører tilbage til sommeren 2020.

B.T. har taget en snak med FC København-træner Jacob Neestrup om livet som familiefar og cheftræner i FCK. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T. har taget en snak med FC København-træner Jacob Neestrup om livet som familiefar og cheftræner i FCK. Foto: Bax Lindhardt

»Min kone og jeg var jo afklarede, så vi sagde ja, så snart vi fik muligheden. Vi kom igennem et indslusningsforløb på 14 dage, hvor vi mødte vores datter mere og mere, indtil plejemoren sagde: 'Nu giver jeg slip'.«

»Så stod vi der.«

Men adoptionen skulle vise sig ikke at være forenelig med et job i Viborg, mens den nære familie befandt sig i den anden ende af landet. Den afstand fik stor betydning for Neestrups karriere, som altså ændrede sig måneder efter, da familien Neestrup skiftede Viborg ud med hjemstavnen København.

»Det er krævende – og er det stadig – at få et barn, som har været rigtig mange ting igennem i sit – forholdsvist – lange liv, og som pludselig skal ind i en ny familie. Hun skulle lære alle nye relationer at kende, og det kan man bare ikke, som hvis man får børn på normal vis.«

FCK-træneren er i øjeblikket på ferie, men telefonen er åben 24/7. Foto: Bax Lindhardt Vis mere FCK-træneren er i øjeblikket på ferie, men telefonen er åben 24/7. Foto: Bax Lindhardt

»I dag har min datter fået et godt forhold til vores søskende og vores forældre, og det havde været svært, hvis vi var blevet i Viborg. Så det var helt klart den rette beslutning, selv om jeg tror, at jeg var endt, hvor jeg er i dag, hvis jeg også var blevet i Viborg,« fortæller Neestrup.

For i dag er han ikke længere assistenttræner i FCK.

I september ændrede livet sig nemlig igen for familien Neestrup, da han landede jobbet som cheftræner for FCK.

Men trods det tunge ansvar for de sportslige resultater i Danmarks største klub, en døgnåben telefon og et personligt ansvar for hjerteklubbens succes er hverdagen som familiefar faktisk blevet nemmere.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så har vi fået en bedre hverdag af, at jeg er blevet cheftræner. Det siger min kone også.«

»Jeg er meget mere tilpas i den rolle, og jo mere tilpas og tryg man er på sin arbejdsplads, jo nemmere er det at få helheden til at fungere.«

»Det er svært helt at beskrive, hvad der gør det. Det var ikke sådan, at jeg manglede et ansvar som assistent, men nu hvor jeg står som cheftræner igen, kan jeg bare mærke, at jeg gør, hvad jeg er bedst til, og jeg er, hvor jeg bidrager mest muligt,« siger han og tilføjer:

»Vægten af mit ansvar er jo også en helt anden, og det er en stor udfordring, som gør, at det er spændende at gå på arbejde hver dag.«

Jacob Neestrup er særdeles glad for sit valg om at stoppe i karrierens første cheftrænerjob for familiens skyld. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Neestrup er særdeles glad for sit valg om at stoppe i karrierens første cheftrænerjob for familiens skyld. Foto: Bax Lindhardt

Og trods ny titel, nye forventninger og masser af øjne, der hviler på Jacob Neestrup, så har erfaringer – og datteren – betydet, at han er blevet bedre til at lægge arbejdet fra sig, når familien kalder.

»Man tager jo sit job med hjem som træner, og det ER svært at lægge fra sig. Men jeg er blevet meget bedre til at gøre det og bare være til stede, når jeg er derhjemme. Det er også sindssygt vigtigt, hvis man skal præstere som træner i denne verden.«

»Jeg hviler måske også lidt mere i mig selv, end jeg har gjort tidligere. Som U17-træner kunne det jo ødelægge min weekend, hvis mit hold ikke præsterede. Det påvirkede mig, og jeg tog det med hjem. Det samme i Viborg det første halve år, hvor jeg følte et stort personligt pres for at lykkes.«

»Til nu med en datter, der giver glæde og er fyldt med energi derhjemme. Det er dejligt at komme hjem til, og der er bare nogle prioriteter og ting i livet, som ændrer sig fra en dag til en anden, når man får et barn,« fortæller Jacob Neestrup, som for tiden har mere tid end normalt til familien.

Neestrup og det meste af FCK er nemlig officielt gået på ferie, selv om det vist ikke helt findes i trænerverdenen.

For der skal gøres forberedelser til jagten på guldet i forårssæsonen, og inden da skal FCK gennem et transfervindue, som du kan læse mere om HER.