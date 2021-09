Det kører for AaB i øjeblikket.

Marti Cifuentes, AaBs catalanske træner, er snart 30 kampe inde i sin AaB-karriere og lige nu er der medvind, når blæsten går frisk over Limfjordens vande.

Ingen nederlag siden juli og fredag kom tredje sejr i træk med 2-0 over OB, står dog i skærende kontrast til starten på Aalborg-tiden for Cifuentes. Hér hånede fansene ham for snakken om Cruyff-inspireret fodbold, mens han ikke vandt en eneste af sine seks første Superliga-kampe.

AaB-cheftræneren sendte derfor også himmelvendte øjne til bemærkningen om Johan Cruyff, da han efter 2-0-sejren over OB gjorde status over sit AaB-projekt.

Der er nok at klappe af, men AaB's træner Marti Cifuentes vil gerne have mere fra sit hold, trods syvende kamp uden nederlag og tredje sejr i træk fredag aften mod OB. Foto: Henning Bagger

»Det er en stor, stor misforståelse at jeg kan have en idé om min perfekte måde at spille. Jeg er professionel træner, der skal få det bedste ud af det, jeg har. Og jeg synes vi er ved at udvikle os til et fodboldhold, som jeg i hvert fald selv kan lide at se.«

Men er det 'power' over 'procession' i øjeblikket? Er det denne type fodbold du vil se?

»Hver gang jeg hører ordet 'power' tænker jeg på elektricitet. Vi prøver på at opnå procession på banen, men vi har ikke vundet noget – endnu. Vi gør det godt, men jeg ved om nogen hvor hurtigt fodbold kan vende. Jeg er glad for spillernes ro, for i en anden klub eller liga var jeg blevet fyret.«

Trods masser af chancer, var det dødboldene der skulle redde AaB de tre point fredag aften via hjørnesparksscoringer af Rasmus Thelander og Anders Hagelskjær.

Jubel hos AaB over endnu en dødboldscoring. Her har Rasmus Thelander pandet endnu en scoring ind for nordjyderne i fredagens kamp mod OB – holdets femte i de seneste tre kampe. Foto: Henning Bagger

Derfor kan Marti Cifuentes også hente en fredagsøl i baren til sin dødboldsansvarlige, Rasmus Würtz efter aalborgensernes femte dødsboldsbold i tre kampe.

»Jeg er så glad, fordi vi har en stab, der virkelig ligger hårdt arbejde i det. Både Rasmus Würtz, men også Oscar Hiljemark og Poul Buus. De bruger en masse tid på det og det giver os point.«

Trods store chancer til både Milan Markaric og i første halvleg til begge backs, Kristoffer Pallesen og Frederik Børsting, lykkedes det ikke AaB at score i åbent spil, trods spilovertaget. Men det bekymrer ikke den tidligere Sandrefjord-træner:

»Vi får chancerne. I andre kampe ville jeg være mere kritisk, for i dag får vi chancerne. Og så er det okay, at dødbolde kan hjælpe os og i dag hjalp de os meget.«