Uge efter uge står fodboldfans på lægterne på stadions rundt omkring i landet, men nogle fans går bare skridtet længere for at vise deres dedikation.

Én af dem er tyske Andreas Loxtermann. Selvom han bor 750 kilometer fra Odense i den tyske by Siegen og har klubber som Dortmund, Schalke og Leverkusen i baghaven, er det OB, han elsker.

Han kører ofte – op til 12 gange årligt – til Odense for at se sin hjerteklub spille. Og det kræver naturligvis en ordentlig bil.

Derfor har han nu købt en ny med en helt særlig detalje.

»Min gamle Nissan Pixo gik mere og mere i stykker, og tiltroen til, at den ville bringe os til Fyn og tilbage, var ikke mere den største,« fortæller han til B.T.

I stedet har han købt en brugt Opel Astra. Selvfølgelig med nummerpladen 'SI OB 1887'

'SI' for byen Siegen og 'OB 1887' efter favoritklubben OB, der blev grundlagt i 1887.

»Min kone var i første øjeblik ikke helt begejstret, men jeg fik god støtte af min søn, så vi alle kunne grine og glæde os over nummerpladen til sidst,« fortæller Andreas Loxtermann.

Kombinationen med 'OB 1887' var ledig, så nu kan Andreas Loxtermann glæde sig over at køre rundt og vise sin kærlighed til fodboldklubben OB. Foto: Privatfoto

At det lige skulle være den nummerplade, blev besluttet uden de store overvejelser.

»Jeg betalte kun det sædvanlige gebyr for at tilmelde bilen. Det er omkring 40 euro og så 20 euro for pladen,« fortæller han.

Den nye bil og nummerplade skal efter planen vises frem i Danmark, når OB får besøg af FC Midtjylland 27. februar.

»Det håber vi. Medmindre der kommer covidrestriktioner, som gør det umuligt.«

Andreas og sønnen Arne elsker OB, selvom det tager otte timer at køre til kampene. Arne er nu også fan af Dortmund og Erling Haaland, men Andreas bryder sig ikke om tysk fodbold. Foto: Privatfoto

»Den eneste ulempe med nummerpladen kunne måske være at parkere på Københavns Vestegn« griner han.

Som B.T. tidligere har beskrevet, har Andreas Loxtermann lært sig selv dansk for at følge OB, som han blev fan af i 2008, efter han var kommet på campingferie på Fyn siden 1970erne.