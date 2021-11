Hvis det var gået efter planen, havde Bashkim Kadrii fortsat været at finde i Saudi-Arabien med både mål, oplevelser og en stor pose penge i rygsækken.

I januar 2020 skrev han kontrakt med Al Fateh til sommeren 2022. Men alting går som bekendt ikke, som man forventer.

»Nej, det gik ikke som planlagt, selvfølgelig gjorde det ikke det,« fortæller Bashkim Kadrii til B.T. om tiden i den saudiarabiske klub, der sluttede brat, da han fik sin kontrakt ophævet allerede efter et år.

»Det var en underlig tid, og det var der, corona startede, så det var virkelig underligt at komme derned og bare sidde indenfor på et hotel,« fortsætter Kadrii, som nåede syv kampe, inden epidemien satte ligaen på pause.

Da den kom i gang igen, fik han otte kampe mere, inden han røg helt af holdet og aldrig kom tilbage.

»Det var kaotisk. Når jeg tænker tilbage på det sportslige, tænker jeg ikke 'hold kæft det var fedt'. Sportsligt var det selvfølgelig ikke godt,« erkender OB-profilen, der netop har rundet 200 kampe i den stribede trøje, som han efter det mislykkede eventyr igen kan trække over hovedet.

»Jeg fik at vide i januar (2020, red.), at der var det her tilbud fra Al Fateh. Det takkede jeg ja til og kom derned, men corona og mindre spilletid, end jeg havde regnet med, gjorde det kaotisk. Der var ikke nogle specifikke situationer, det var bare en underlig tid, fordi jeg var så langt væk og var på det der lejlighedshotel,« forklarer han.

Familien blev hjemme i Danmark, så angriberen måtte finde nogle andre at bruge sin fritid med.

Det blev ikke det ophold, Bashkim Kadrii havde håbet på i saudiarabiske Al Fateh. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg havde Gustav (Wikheim, nordmand og tidligere FCM-spiller, red.), som jeg blev gode venner med og fik et godt forhold til. Vi hang ud og havde noget godt socialt.«

»Det var anderledes, fordi det var så langt væk, så jeg ikke bare kunne tage et fly hjem. Det var fint, og jeg havde det ikke dårligt dernede. Jeg blev behandlet godt og havde det godt, men det var underligt, at det hele lukkede ned, og at jeg var der alene. Jeg skal ikke brokke mig over det,« siger han.

Bashkim Kadrii lægger ikke skjul på, at der også var en økonomisk årsag til, at han kiggede mod den olierige stat, som et sted, han kunne fortsætte karrieren.

»Når man har haft de skader, jeg har haft, skulle jeg kigge nogle andre veje, og der var nogle andre ting, som var vigtige for mig. Det var så den vej, jeg kiggede, i forhold til at sikre noget økonomi på længere sigt.«

»På den måde har det været sindssygt godt, men sportsligt var det selvfølgelig ikke,« siger han.

Bashkim Kadrii har tidligere fortalt til Discovery, at det var et økonomisk tilbud, han ikke kunne sige nej til. Dengang fortalte han også, at det kun var halvdelen af holdet, der kunne engelsk, hvilket besværliggjorde kommunikationen.

Ifølge statistikmediet Transfermarkt betalte Al Fateh cirka ti millioner kroner for Kadrii, der skiftede tilbage til OB på en fri transfer.

Opholdet i Saudi-Arabien var hans andet udlandseventyr, efter et lejeophold i Minnesota i USA i 2017, der heller ikke blev den store succes.