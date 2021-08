Jonas Wind var tilbage i FC Københavns startopstilling søndag aften, da københavnerne besejrede OB med 2-0 i Odense. Og han kvitterede for Jess Thorups tillid ved at banke hovedstadsklubben på 1-0 i første halvleg.

EM-spilleren er naturligvis en eftertragtet herre efter flere gode sæsoner, og han afviser da heller ikke, at han skifte væk fra FC København i dette transfervindue, som smækker i om en lille måneds tid.

»Jeg er FC København-spiller lige nu, og jeg har mange år tilbage af min kontrakt. Jeg er rigtig glad for at være her, og du skal huske, at et skifte ikke kun er op til mig. Der er også nogle klubber, som skal sige noget, selvom jeg selvfølgelig har en del at skulle have sagt.«

»Men man ved aldrig i fodbold. Og hvis det rigtige tilbud kommer for mig, og hvis det hele passer, er det en mulighed. Men der skal et rigtig godt tilbud til, hvis jeg skal væk fra København. Og jeg skal føle det er det rigtige for mig.«

Den danske angriber har været en del af FC Københavns førsteholdstrup siden 2018. Han har scoret mere end 25 mål i den hvide trøje, mens han ligeledes er noteret for otte landskampe. Jonas Wind startede eksempelvis inde i EM-åbningskampen mod Finland tidligere på sommeren.

Dermed oplevede den 22-årige FC København-stjerne på tætteste hold, at Christian Eriksen kollapsede foran 15.000 tilskuere i Parken kort inden pausen.

»Det var selvfølgelig ikke sjovt. Jeg har sagt det til flere medier efterhånden, at det var ubehageligt at se på en mand, som kæmpede for sit liv. Jeg fik efterfølgende bearbejdet det nogenlunde ved at tale med min familie, og vi fik heldigvis lov til at tage hjem en dag, mens vi var i lejren.«

»Men jeg vil ikke sige, at det har ændret min måde at leve på eller min måde at være fodboldspiller på. Jeg tror bare, man skal huske at nyde tingene, fordi livet lige pludseligt kan gå meget hurtigt.«

Udover Jonas Wind havde Jess Thorup også en anden eftertragtet spiller tilbage i startopstillingen – nemlig Victor Nelsson. Men cheftræneren gider ikke spekulere i eventuelle salg af de to Superliga-stjerner.

»Jeg forholder mig ikke til mulige spillere ind og ud, men til de spillere, som er her lige nu.«

»I dag spillede Victor Nelsson og Jonas Wind på et stærkt FC København-hold, som var rigtig gode i specielt den første halve time. Det er det, jeg forholder mig til. De første 30 minutter var noget af det bedste, vi har sat sammen i lang tid.«

Jonas Wind er på kontrakt i hovedstadsklubben frem til 2025. I hvert fald for nu.