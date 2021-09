Jon Thorsteinsson blev den helt store helt for AGF, da han scorede kampens eneste mål i kampen mod Sønderjyske mandag aften.

Efter scoringen lavede han en lidt udefinerbar jubelscene, hvor det var svært at se, hvad han egentlig ville, det viser sig, at det var en besked til hans haters.

»Jeg lod mig falde sådan der, som en besked til mine haters,« sagde Thorsteinsson.

Beskeden blev sendt, da der har været rigtig meget tale om Thorsteinssons tendens til at lade sig falde lidt for nemt. Det var også noget Kenneth Emil Petersen kommenterede på i programmet Offside.

Her kaldte han blandt andet Thorsteinsson for den mest provokerende spiller i Superligaen.

»Det er hans mening, og mange har den mening. Men jeg tænker ikke på det. Jeg er ved at være vant til, at hver gang der sker et eller andet, så går folk amok på mig. Jeg giver ikke en f**k for, hvad folk synes,« fortalte islændingen efter kampen.

For ham er det vigtigste, at AGF-fansene stadig holder af ham.

»Jeg gør noget dumt engang imellem, men når jeg tager en AGF-trøje på, så giver jeg alt, hvad jeg har, og jeg kommer ikke til at lave om på mig selv.«

Det var AGFs tredje sejr på stribe i Superligaen, og holdet befinder sig nu på syvendepladsen i tabellen.