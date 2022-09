Lyt til artiklen

Egon Olsen havde en plan for lidt af hvert - men har Jess Thorup den for sit FC København-mandskab?

Den pressede FCK-træner bliver konstant skudt i skoene, at der ikke er nogen plan for det, som FCK leverer på banen - og kritikken er kun taget til, som resultaterne er blevet værre og værre.

Senest var det Viaplay-ekspert Peter Sørensens tur til at fremføre kritikken om den manglende plan efter det uhyre skuffende nederlag til OB lørdag.

»Når det er sådan, at presset ikke sidder bedre, og når de ikke er mere komfortable med bolden, og når deres opbygninsspil og afslutningsspil forekommer planløst og rådvildt. Så er der nogle pile, der peger tilbage på ham, der sætter holdet sammen,« lød kritikken af Jess Thorup fra Peter Sørensen, der i marts blev fyret i Vejle.

Den slags kritik preller dog af på FCK-bossen, der mandag ikke kunne holde sig fra at stikke til sin tidligere kollega, da B.T. bad Thorup om at forklare sin plan for FCK's spil.

Du får kritik for at mangle en plan, og det fremhæver flere eksperter også, når de analyserer FCK. Kan du lige forklare, hvad planen er, når FCK eksempelvis vil bygge et angreb op?

»Det er meget stærkt af de her såkaldte eksperter... De skulle prøve at blive trænere, skulle de. Nårh, nej, det er der jo nogle af dem, der har prøvet at være. Det gik… Nå, det må jeg hellere holde for mig selv,« lød det fra en bidsk Thorup.

Og så kom han - en smule - nærmere FCK-planen.

»Det skulle gerne have en overførselsværdi, hvad vi træner på træningsbanen i hvert fald. Vi viser billeder inden kamp i forhold til, hvad vi forventer at møde og hvad vores plan er.«

»Jeg spiller ikke Playstation, så jeg kommer ikke til at dirigere spillerne ude fra siden af, men jeg giver spillerne nogle løsninger og redskaber, de skal tage ned i værktøjskassen, og så skal de tage de rigtige værktøjer frem ude på banen.«

»Jeg kan give dem en masse idéer og vejledning, men i sidste ende er det spilleren, der træffer valget.«

Hvordan spiller FCK så en perfekt kamp i dine øjne?

»Uha.. Det her bliver et langt interview så…«

Så bare giv os et par sætninger på det.

»Det er ikke nemt at stå og sige. Halvdelen af tiden - forhåbentligt lidt mere - har vi bolden. Den skal vi tage vare på, men selv om vi har bolden mest i ligaen, så er det ikke det, det handler om. Det er ikke et mål i sig selv.«

»Vi skal have et formål med at have bolden, og det er at komme op at skabe chancer og score mål. I overgangsfasen og omstillingerne, der skal vi være stærke i forhold til at være gode i genpresset og undgå omstillingerne.«

»Når vi forsvarer vil vi gerne gøre det i højt pres, hvis vi kan, ellers så lukker vi af. Men for mig handler det om, at alt - alle spilsekvenser - der skal vi være dominerende og kontrollerende.«

»Det kan vi eksempelvis gøre ved at lukke et målspark. Så det er mange små sekvenser, der udgør planen, og ikke et helhedsbillede, så folk siger: Okay, de tabte. Der er ingen plan. Det var en lorte kamp. Det er fair nok for dem, der ikke forstår nuancerne i spillet,« lyder det fra Thorup, der er mere end klar over, at planen for tiden ikke bliver fulgt.

Derfor har han skruet op for retorikken under krisemøder og individuelle samtaler siden lørdag.

Hvorfor virker planen ikke?

»Der er nogle holdtaktiske ting, der er noget individuelt og nogle adfærdsting i forhold til, hvordan vi håndterer nogle situationer. Det er ikke første gang, vi står her, men nu har vi skruet bissen på. Der er ikke en gråzone, så spillerne ikke kan være i tvivl om, hvad vi skal gøre - men det er dem, der skal gøre det.«

Og det er i den forbindelse, at du har sat pladser på spil i truppen?

»Jeg truer ikke nogen, men sådan er det at være i FCK. Der er hård konkurrence om spilletiden i FCK, og det sagde jeg inde på mødet - det skal der være, og alle har mulighed for at vise sig frem,« siger den pressede FCK-træner, som er træt af det svingende niveau i præstationerne hos de danske mestre.

Det har han været før.

For et år siden stod du her efter pokalnederlaget til Nykøbing FC og sagde, at korthuset var væltet. Siden har I vundet guld og kvalificeret jer til Champions League. Burde dit projekt ikke være et sted, hvor I kunne dominere Superligaen?

»Det er hurtigt, at folk glemmer, hvad man har opnået og hvad man er ansat til. Men jeg er med på, at det her lige nu bliver et øjebliksbillede, og vi er utilfredse. Men fordi vi har tabt fem kampe, så sejler projektet ikke. For en måned siden kvalificerede vi os til Champions League, og da vi vandt mesterskabet var det hele fantastisk.«

»Vi kommer alle til at opleve modgang, og vi kommer ud på den anden side. Vi lærer mere af det her, end vi skal snakke om, hvad er det nu lige med projektet og så videre. Det må andre gøre.«

Hvad er du ansat til - at skabe resultater eller også at skabe et hold, der dominerer kampene, vinder stort osv.?

»Overordnet set er man som træner ansat for at skaffe resultater. Det er det, som det handler om. Det er resultaterne, der skaber historien og nye æraer. Det er vel også det, man husker FCK for.«

»Det har vi skabt med mesterskabet og gruppespillet, som ikke skete i de sidste seks sæsoner. Men det er ikke ensbetydende med, at vi læner os tilbage.«

»Vi har store ambitioner - om at skabe brobygning til akademiet, få mange unge op og så videre. Men der vil være ups and downs. Og lige nu går det nedad, og derfor holder vi fokus på det, vi kan gøre noget ved.«

