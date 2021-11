Jesper Hansen havde en ekstraordinært god dag mellem stængerne i AGF-målet fredag aften i kampen mod Silkeborg.

Det blev til den ene flotte redning efter den anden, og han viste i den grad landsholdsklasse i 1-1 kampen.

Hovedpersonen selv var også meget glad for sin egen præstation.

»Jeg spiller den bedste kamp i AGF-trøjen. Det synes jeg selv. Det kørte, og jeg var varm derinde. Jeg havde en rigtig god følelse i kroppen i løbet af kampen. Redningen lige før pausen har jeg fået mange skulderklap for også af modstanderne, så ved man, at den var ekstraordinær,« fortæller Jesper Hansen om den dobbeltredning han havde kort før pausen.

»Efter sådan en redning så får man bare en følelse af, at de kan bare komme ned mod en, og at der skal meget til for at passere en i dag. Man føler sig lidt uovervindelig derinde i kassen. Man tænker ‘jeg redder det hele i dag’. Det er den arrogante og positive følelse, man har i kroppen.«

Hansen var meget ærgerlig over, at Silkeborg alligevel formåede at score, men de blev også ved med at komme til baglinjen på specielt højresiden.

»Jeg ved ikke, om man kunne se det, men jeg var ved at eksplodere derinde efter fire bolde fra deres højreback. Jeg tænkte, at nu løber de bare rundt om os, så jeg var efter dem derinde, det tror jeg også, man kan se på tv-billederne.«

Jesper Hansen og AGF går ind til vinterpausen med 21 point efter 17 kampe og er nu på syvendepladsen, men de kan risikere at ryge en placering ned, hvis Viborg slår Sønderjyske på søndag.