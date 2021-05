Tusindvis af mennesker kan samles i gaderne i Brøndby, hvis klubben vinder det danske mesterskab.

Der er lagt op til en intens Superliga-kamp mellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion mandag eftermiddag. Hvis Brøndby vinder, vil klubben nemlig sikre sig sit første danske mesterskab i 16 år.

Det er Københavns Vestegns Politi opmærksom på, og politiet opfordrer alle, der møder op til afledte begivenheder, til at følge sundhedsmyndighedernes covid-19-anbefalinger.

»Politiets indsats vil fokusere på sikkerheden for borgerne på de offentlige områder uden for stadion før, under og efter kampen.«

»Politiet vil i øvrigt håndhæve gældende lovgivning efter en vanlig politifaglig vurdering,« lyder det fra Københavns Vestegns Politi i en skriftlig kommentar.

Billeder fra Brøndby viser en stor gruppe fans, der mandag eftermiddag er på vej mod Brøndby Stadion, og det er ventet, at tusindvis kan samles i gaderne, hvis klubben vinder mesterskabet.

På vej mod Brøndby Stadion taler TV 2 News med en fan, der forventer, at der kan komme gang i den.

»Vestegnen kommer til at blive væltet fuldstændig« siger han.

Brøndbys fanklub har ifølge DR udsendt opfordringer til, at tilhængerne bliver lyntestet og læser godt op på covid-19-retningslinjerne.

Der kan komme mange mennesker, siger formand for Brøndby Support Sarah Agerklint til DR.

»Jeg forventer, at stemningen er høj, og jeg forventer rigtig mange glade mennesker. Vi forventer rigtig mange mennesker, og vi vil gøre vores bedste for at håndtere det inden for retningslinjerne,« siger hun.

Der er i øjeblikket et udendørs forsamlingsforbud på 100 personer.

Anmelder en borger en demonstration, der godkendes af politiet, betyder forsamlingsforbuddet dog ikke noget, da forbuddet 'ikke gælder for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende indhold'.

Og det er netop tilfældet mandag eftermiddag, hvor Vestegnens Politi har modtaget tre anmeldelser.

Den ene demonstration har overskriften 'flere fans på stadion', og så er der en demonstration imod de restriktioner, der pålægges fodboldklubber under covid-19-epidemien, samt en demonstration, der vil afskaffe uafgjort i fodbold.

»Københavns Vestegns Politi har forlods været i dialog med anmelderne af demonstrationerne og informeret anmelderne om, at de alene har ansvaret for, at det påtænkte arrangement lovligt kan afholdes inden for de til enhver tid gældende regler,« oplyser politiet i en skriftlig kommentar.

Klokken 14.30 ledsager politiet en af demonstrationerne, hvor gruppen bevæger sig ned ad Park Allé mod Brøndby Stadion.

Politiet ønsker desuden »alle en god dag med en god fodboldkamp«.

'Vi er i området, og håber alle får en god dag. Pas godt på hinanden derude,' skriver politiet på Twitter.

/ritzau/