I modsætning til alle andre AGF-spillere lød der et kæmpe jubelbrøl på hele Brøndby Stadion, da Sebastian Hausners navn blev læst op af stadionspeakeren.

Grunden er, at Hausner i sidste sæson lavede en stor brøler mod Brøndby, der sendte dem op på førstepladsen, og sidenhen vandt de som bekendt mesterskabet.

Forsvarsspilleren hørte dog ikke selv jubelbrølet før kampen.

»Jeg hørte det ikke så meget, men jeg havde skænket tanken, at de nok ikke havde glemt, hvad der skete sidste år. Sådan er det, og man må man lære at leve med det. Det er jo lidt ens egen skyld.«

Den store popularitet som han har hos Brøndby-fansene, er dog ikke noget, han håber på varer ved.

»Spørgsmålet er, om de kan lide mig som spiller, eller for det jeg gjorde. Skal vi ikke satse på, at jeg scorer en pind mod Brøndby, og så er det glemt snart.«

Sebastian Hausner var også involveret i Brøndbys mål til 1-0, da han lod en stikning passere ham, men han mener, at han gjorde alt, hvad han kunne i situationen.

»De spillede den ind i midten, så kom der en stikning, der lå et mulehår fra min fod. Jeg strakte mig så langt jeg kunne og forsøgte at stoppe den.«

»Jeg går så meget efter den, jeg kan, uden at kaste mig, men tingene gik så stærkt, jeg ikke nåede at komme ned i en glidende tackling. Men jeg ærgrer mig ikke over, at jeg ikke gjorde mere i situationen.«

AGF møder Viborg FF i sidste runde af grundspillet søndag på Cers Park, inden de skal i gang med nedrykningsspillet.