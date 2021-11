Der var godt nok to forskellige farver trøjer på banen i Haderslev søndag aften, men det var ikke rigtig til at se.

De lyseblå fra Sønderjyske fik nemlig noget af en fodboldlektion af oprykkerne fra Silkeborg, der bankede værterne med hele 6-0. Og det var ikke ligefrem noget, der behagede hjemmepublikummet.

Faktisk var det så smertefuldt at se for mange af de fremmødte, at nærmest halvdelen forlod stadion i protest over, hvad de var vidne til.

Og selvom det aldrig er sjovt at se sine fans gå før tid, så havde Sønderjyskes anfører, Marc Dal Hende, ikke ét ondt ord at sige.

»Fuld forståelse. Jeg kan kun undskylde på hele truppens vegne. Det er simpelthen ikke godt nok,« sagde han til TV3 Sport efter det smertefulde nederlag, der har sendt sønderjyderne ud i en sjældent historisk krise.

Det er således kun blevet to sølle to Superliga-sejre for Sønderjyske, der under ledelse af den tyske cheftræner Michael Boris slet ikke har fået spillet til at fungere i denne sæson.

Og 6-0-sejren søndag aften kunne endda været blevet endnu større, indrømmede anføreren efterfølgende.

»Det var en fodboldlektion. Vi falder fuldstændig sammen. Der har alligevel været en del lavpunkter i denne her sæson, men det må være det største.«

Den store afklapsning betyder, at Sønderjyske er placeret som nummer 11 i Superligaen med sølle ni point efter 14 kampe.

Kun Vejle er dårligere og placerer sig i bunden af tabellen med kun fem point.