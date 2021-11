Der er kamp om pladserne i FC København, men særligt én position skiller sig ud.

For målmandsduellen hos københavnerne er et emne, der bliver bragt op næsten hver uge.

Kamil Grabara er lige nu Jess Thorups førstevalg, men en stærk præstation af fanfavoritten 'Kalle' Johnsson torsdag aften mod PAOK har sendt yderligere pres mod førstnævnte.

»Det er et privilegium at være under pres, for så betyder det, at du gør noget vigtigt i dit liv. Den, der får chancen, skal præstere, og i dag spillede jeg og holdte et clean sheet,« sagde den 22-årige polak søndag efter det skuffende resultat i Silkeborg.

22-årige Kamil Grabara. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 22-årige Kamil Grabara. Foto: Liselotte Sabroe

Men da han mødte pressen efter opgøret, var det tilsyneladende en episode, der udspillede sig inden kampen, der fyldte mest hos ham.

»Jeg har intet imod, at fansene synger 'Kalle's navn inden kampen, for jeg gør bare mit job og giver den alt, jeg har. Men til alle FCK-fans: I behøver ikke at elske mig, men lidt respekt, når jeg gør det godt, ville også være rart,« lød det fra Grabara.

Siden skiftet til FCK i sommer har det været den polske målmand, der har vogtet buret hos københavnerne i de fleste kampe.

FCK-fansene har dog tilsyneladende ikke glemt 'Kalle' Johnssons tidligere præstationer. I hvert fald er det noget, som Grabara ikke har kunnet undgå at bemærke.

Men det er dog ikke noget, der påvirker ham ret meget.

»Det er, hvad det er, og fansene har deres favoritter, og så er jeg måske ikke den, der bliver elsket mest lige nu, men sådan er livet. Jeg forstår, de elsker 'Kalle'. Jeg ved, hvordan det er. Det er jeg gammel nok til at forstå.«

»Jeg kan kun tage det med et smil. Måske får jeg anerkendelsen en dag, men det betyder ikke så meget lige nu. Jeg kom her for at vinde titler.«

Den polske målmand fortæller videre, at han ikke lader sig gå på af det, og fremover kommer han heller ikke til at finde på undskyldninger, hvis en dårlig præstation sniger sig ind, lyder det videre:

»Når jeg er lort, så er jeg altid den første, der indrømmer det, og jeg går ikke ud og bortforklarer det i medierne eller kommer med undskyldninger. Når jeg fortjener ros, så kan jeg få den. Når jeg skal have kritik, så tager jeg det på mig.«

FC København spillede søndag aften 0-0 på udebane mod Silkeborg.

I videoen øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra opgøret.