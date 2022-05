To ansatte i fodboldklubben FC Midtjylland fik sig en meget ubehagelig oplevelse efter pokaltriumfen torsdag aften.

De blev angrebet og forfulgt, da de forlod Brøndby Stadion.

FCMs pressechef, Mads Hviid, bekræfter hændelsen til B.T.

»De forlader stadion som nogle af de sidste, og da de kører derfra, springer et ukendt antal maskerede personer ud af busken.«

»De kaster brosten eller andet kasteskyts efter deres varevogn. Den bliver ramt en håndfuld gange,« fortæller Mads Hviid, der ikke selv var til stede i situationen.

De to FCM-ansatte kører væk ad en stor indfaldsvej, da de opdager, at to biler med maskerede personer følger efter dem.

Her accelererer den ene af de to biler hurtigt forbi FCM-varevognen og lægger sig ind foran, hvor den bremser kraftigt op for at få varevognen til at standse.

De to FCM-ansatte må nødtvungent trække over græsrabatten til modsatte spor for at undgå bilen med de maskerede personer.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Herefter får de fat i politiet og aftaler et mødested.

Den chokerende oplevelse slutter, da politiet eskorterer de to FCM-ansatte ud på motorvejen.

»De er kommet sikkert, men meget chokerede hjem,« fortæller Mads Hviid.

Han understreger, at der heldigvis kun skete materiel skade og ingen personskade.

»Der er ikke nogen, der går på arbejde med en forventning om, at de skal overfaldes af en kaliber, der kan slå mennesker ihjel.«

»Det er virkelig ærgerligt og synd, at en flot fodbolddag og fest for to hold skal ende med, at ansatte ikke kan vide sig sikre,« fortsætter han.

Pokalfinalen mellem OB og FC Midtjylland fik en trist og brutal optakt, da både OBs og FC Midtjyllands fanbusser blev udsat for angreb med brosten.

Politiet har desuden anholdt to personer efter pokalfinalen.

B.T. har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi, som har følgende kommentar:

»Københavns Vestegns Politi kan bekræfte at vi efterforsker en anmeldelse om forsøg på vold mod to ansatte fra FC Midtjylland, hærværk mod deres bil og overtrædelse af fyrværkeriloven.«

»Sagen er stadig under efterforskning, men anmeldelsen tyder på, at de to ansatte blev forsøgt overfaldet nær Brøndby Stadion i aftes ved klokken 21.30-tiden af flere maskerede personer med kasteskyts og fyrværkeri, som ramte deres bil, og forfulgt væk derfra.«

»De tilkaldte politiet, blev eskorteret til motorvejen og kørte hjem. Her var gerningsmændene forduftet.«

Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner, som har bemærket noget mistænkeligt i forbindelse med sagen. Det kan eksempelvis være vidner, der har været ved Brøndby Stadion omkring klokken 21.30 - eller klokken 21.40 ved krydset Park Alle og Vallensbæk Torvevej, hvor bilerne kort standsede.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.