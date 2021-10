Jonas Wind hænger nok en smule mere med hovedet end resten af FCK-mandskabet på vej hjem i holdbussen søndag aften.

For den 22-årige angriber havde nemlig alle muligheder for at sikre københavnerne tre point i Haderslev mod Sønderjyske, da FCK blev tildelt et straffespark efter VAR i de døende minutter af opgøret.

Men den ellers så sikre straffesparksskytte sendte bolden langt over mål fra pletten.

»Jeg er ked af det og ærgerlig over det straffespark. Jeg får ikke sat støttefoden korrekt, og jeg kunne mærke med det samme, at den ikke var helt god. Det kan ske for selv de bedste, og det skete for mig i dag,« lød det fra landsholdsspilleren efter kampen.

Jonas Wind efter at have brændt straffesparket. Foto: Frank Cilius Vis mere Jonas Wind efter at have brændt straffesparket. Foto: Frank Cilius

På trods af det uafgjorte resultat mente FCK-stjernen dog, at det var dem, der havde fortjent alle tre point i Sønderjylland:

»Det går op og ned i hele kampen, hvor vi starter godt. Men vi mangler at få sat den store chance op. Jeg synes dog, vi er bedre end Sønderjyske i hele kampen, og vi skal også vinde, selv om vi ikke spiller op til vores bedste.«

Søndagens resultat gør, at FC København missede en gylden mulighed for at hale ind på FC Midtjylland på førstepladsen i Superligaen.

Men den diskussion preller dog af på Jonas Wind.

»Vi skal hente tre point op til dem på en eller anden måde, og det skal vi nok også få gjort. I dag var der en mulighed, men det tænker jeg ikke så meget over. Vi skal nok få skrabet flere point sammen, end FCM gør,« sagde han.

FC København indtager Superligaens andenplads – tre point efter FC Midtjylland.

I videoen øverst kan du se højdepunkter fra søndagens kamp i Haderslev.