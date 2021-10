FC København missede søndag en gylden mulighed for at hale ind på FC Midtjylland.

For med et skuffende 1-1-resultat ude mod Sønderjyske fik Jess Thorups skadesprægede mandskab ikke den aften, de havde håbet på, da de tidligere på dagen kunne se mesterskabskonkurrenterne fra Herning sætte point til i Nordsjælland.

Men netop den glippede mulighed fyldte tilsyneladende ikke ret meget hos FCK-træneren efter kampen i Haderslev.

»Jeg kigger ikke på, hvad der sker andre steder. Og jeg søger heller ikke nogen undskyldninger, men jeg fokuserer i stedet på de spillere, jeg har på mit hold,« lød det fra Thorup.

Op til kampen måtte Jens Stage og Victor Kristiansen udelades af truppen grundet skader, og dermed tæller københavnernes skadesliste nu hele fem bærende profiler.

Men det nægter FCK-træneren at bruge som en del af forklaringen på søndagens uafgjorte resultat.

Faktisk vil han ikke tale om det.

»Jeg er ikke bekymret. Jeg er med på, at det er det billede, folk gerne vil tegne, men vi har en vigtig uge foran os, og det er det, vi skal bruge tid på,« forklarede han og tilføjede:

»Alle omgivelser vil snakke om det, men det kan jeg ikke bruge tid på. Det er mest ærgerligt for spillerne, der er skadet. Jens Stage og Victor Kristiansen faldt fra pludseligt med muskelskader i denne uge, og derfor måtte vi sortere dem fra til sidst, inden vi tog herned.«

På trods af skaderne, bør I så ikke vinde sådan en kamp, hvis I skal blive mestre?

»Det ved jeg ikke, om vi skal. Det kan jeg fortælle dig, når vi kommer til maj, hvis vi mangler to point på det tidspunkt.«

Men denne type kampe skal I vel vinde?

»Jo, men vi er også nødt til at kigge på indholdet. Selvfølgelig er vi skuffede, men vi må også sige, denne her kamp har to ansigter. Første halvleg er ikke vores bedste, hvor de truer os meget på omstillinger, og vi træffer forkerte beslutninger. Men i anden halvleg er vi i fuld kontrol.«

FC København kunne med en sejr have reduceret FC Midtjyllands forspring i toppen af Superliga-tabellen til blot et enkelt point.

Både anfører Carlos Zeca, Rasmus Falk, Kamil Wilczek, Jens Stage og Victor Kristiansen er ude med skader.