De har savnet ham i FC København. Svenske Erik Johansson var udset som forsvarsfyrtårn i et FCK-forsvar, der mistede profiler som Mathias Zanka Jørgensen og Ludwig Augustinsson i sommer, men efter bare fem kampe var det slut. Johansson blev ramt af en korsbåndsskade og blev erklæret ude i lang tid.

Nu er han tilbage, og allerede om mindre end en uge skal Erik Johanssons knæ stå sin største prøve.

»Det går godt, og det hele går efter planen, og den plan går ud på, at han skal spille sin første kamp på tirsdag i reserveholdskampen mod Helsingør. Jeg tænker, at han skal have 45 til 60 minutter i den kamp,« siger Ståle Solbakken til BT.

Erik Johanssons skade betød, at Ståle Solbakken var tvunget til at købe endnu en forsvarsspiller. Det blev Denis Vavro, og han blev sat sammen med Michael Lüftner. Et makkerskab, der siden fik sin kritik. Selv om starten på foråret har set markant bedre ud for det østeuropæiske makkerpar, var det altid meningen, at Erik Johansson skulle være førstevalget. Derfor er der også glæde at spore hos nordmanden ved udsigten til at få den tidligere svenske landsholdsspiller tilbage.

»Erik skulle jo være vores midterforsvarer nummer et. Det har der ikke været tvivl om. Men nu har han siddet ude i hele sæsonen, og alle, der har haft en korsbåndsskade, skal altid bruge lidt tid for at komme tilbage. Det bliver spændende at se, hvor hurtigt det går, før han konkurrerer om pladserne,« siger Solbakken, der håber, at Johansson kort efter sin første reserveholdskamp kan være i spil til Superliga-holdet.

»Han har trænet med i flere uger nu, og han er i fuldt vigør. Han bør være klar til at spille kampe nu snart. Han mangler kamptræning, men i de seneste 14 dage har han trænet fuldt med. Han har trænet godt, men nu får han sin første kamp på stor bane.«