FC Midtjylland sælger den nigerianske midtbanespiller Frank Onyeka til Premier League-klubben Brentford. Det bekræfter midtjyderne.

Det har været længe undervejs, men nu er handlen endegyldigt i land.

Den 23-årige talentfulde midtbanemand er fortid i Herning, og det kommer til at skæppe godt i den midtjyske klubkasse. Ifølge B.T.s oplysninger indkasserer Midtjylland 10 millioner euro (cirka 75 millioner kroner, red.) plus yderligere bonusser.

Onyeka var ikke en del af truppen, da midtjyderne tabte 1-2 i sæsonpremieren i Superligaen fredag til OB grundet det forestående klubskifte til Brentford, der også ejes af Midtjylland-ejer Matthew Benham.

Onyeka i Champions League. Foto: Henning Bagger

Sportschef Svend Graversen sætter ord på skiftet i en pressemeddelelse.

»Frank er eksemplet på endnu en fantastisk historie om samarbejdet mellem vores akademi i Nigeria, akademiet i Ikast og Superliga-holdet. Han har taget hele rejsen, hvor han startede som angriber og hurtigt blev omskolet til midtbanespiller,« siger Svend Graversen og fortsætter:

»Det har været inspirerende at se, hvordan han kæmpede sig ind på førsteholdet og sidenhen har sat et ekstraordinært aftryk på Superligaen de sidste par år. Det er vi utroligt stolte over.«

Onyeka kom til Herning i 2016 og udviklede sig til at blive en stor profil for Superliga-klubben. Han har spillet 121 kampe for Midtjylland og har været med til at vinde to mesterskaber, en pokaltitel samt sikre Champions League-deltagelse for første gang i klubbens historie i sidste sæson.

»De to mesterskaber, pokaltitlen og Champions League-gruppespillet har alle været enorme oplevelser for mig. Jeg vil altid smile, når jeg tænker tilbage på at have været en del af så fantastisk et hold,« siger Onyeka og tilføjer om sin nye klub:

»Jeg er sindssygt spændt på de nye udfordringer. Det bliver vildt at spille i Premier League. Det har altid været min drøm, så jeg glæder mig meget til at spille i Brentford og forhåbentligt komme op på et endnu højere niveau,« siger han.

Midtjylland er tirsdag aften i aktion i Champions League-kvalifikationen, hvor man i anden runde møder Celtic.

Første kamp er på udebane i Glasgow, og i næste uge venter returopgøret i Herning.