FC København får ikke lov til at få tilskuere i Parken, når man onsdag spiller returkamp i Europa League mod tyrkiske Istanbul Basaksehir.

Det faktum møder stor utilfredshed hos københavnerne.

»Vi er meget skuffede over, at UEFA ikke har fundet det relevant at behandle vores sag,« siger direktør Lars Bo Jeppesen.

»Vi har hele tiden haft et stærkt ønske om, at vi kunne dele den store og historiske kamp med vores fans og partnere. Vi har stor respekt for Covid-19 situationen, men vi har bevist, at vi er i stand til at håndtere kampe på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, så vi stiller os uforstående over, at vi ikke har kunne få et klart svar og en saglig begrundelse fra UEFA trods vores gentagne henvendelser og de danske myndigheders retningslinjer, der tillader tilskuere til kampe,« siger han videre.



FCK-manager Ståle Solbakken finder det direkte uretfærdigt, at kampen bliver afviklet uden tilskuere.

»Sportsligt synes vi, at det er en uretfærdig måde at afvikle de to kampe på,« siger Ståle Solbakken.



»I Tyrkiet tillod myndighederne tilskuere, og vi stillede op til kampen under et kæmpe pres for spillerne og klubben til trods for, at det stred direkte mod vores egen overbevisning.«



»I Danmark tillader man på nuværende tidspunkt også tilskuere, men her vil UEFA end ikke behandle sagen og udvise os den respekt, vi viste i Tyrkiet ved at spille. Det er i mine øjne håbløst håndteret fra UEFAs side, og det giver en sportslig urimelig fordeling over de to kampe uden en fornuftig begrundelse,« siger Solbakken.

FCK tabte den første kamp 1-0 i Tyrkiet, der blev spillet tilbage i marts kort før, at verden blev lukket ned grundet corona-krisen. Formår Solbakkens tropper at vinde returopgøret, venter der en Europa League-kvartfinale mod Manchester United.



Det bliver afviklet som et Final 8-stævne, hvor finalen afvikles i tyske Köln. Kvartfinalerne og semifinalerne vil blive afviklet i de fire tyske byer Köln, Duisburg, Düsseldorf og Gelsenkirchen.