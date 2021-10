'Thank you doc'.

FC København-stjernen Carlos Zeca har taget et stort skridt på sin lange vej tilbage fra en grim knæskade.

I dag er københavnernes populære anfører nemlig blevet opereret for den korsbåndsskade, han fik i Superliga-kampen mod Viborg inden landsholdspausen.

Det FCK's cheflæge, Morten Boesen, som blev landskendt for sin indsats med at redde Christian Eriksens liv under EM, som har stået for operationen, som er gået som planlagt, melder klubben:

»Alt er gået efter planen, og der var ingen yderligere komplikationer i knæet ud over den korsbåndsskade, han fik mod Viborg. Nu skal Zeca komme sig ovenpå operationen, inden en længere genoptræning venter,« skriver FCK på klubbens hjemmeside.

Carlos Zeca har delt et billede på sin Instagram, hvor han efter operationen poserer med sit velkendte smil sammen med Morten Boesen, som også er læge for landsholdet

»Tak 'doc' for den bedste oplevelse og behandling,« skriver Zeca til billedet fra Adeas Parken Hospital, som ligger i en af hjørnebygninger i FCK's og Danmarks hjemmebane, Parken.

FCK's mangeårige cheflæge er blevet hædret af UEFA for sin indsats under EURO 2020, hvor Christian Eriksen kollapsede med hjertestop.