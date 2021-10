AaB's direktør, Thomas Bælum, reagerer nu på stenkastet inden mandagens kamp i Superligaen mellem AaB og Viborg.

Her blev en bus med fans fra Viborg ramt af stenkast, da den ankom til stadion.

»Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder, men det er noget, jeg tager kraftigt afstand fra,« lyder det fra direktøren.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg, blev fanbussen ramt af sten, da den ankom til stadion omkring et kvarter før kampstart klokken 19.

Her blev en rude knust, men ingen kom til skade, oplyser han.

AaB-direktøren ærgrer sig over, at den slags stadig forekommer i den bedste danske fodboldrække.

»Det er sådan noget, vi gerne vil til livs i den danske Superliga,« siger Thomas Bælum, der dog har roser med til fansenes engagement inde på stadion.

»Det, vi forsøger at bygge op, er jo den stemning, der var inde på stadion, selvom det var en hård dag på kontoret. De gjorde det helt fantastisk, men alt det andet, vil vi jo gerne væk fra,« siger direktøren med henvisning til at AaB led et sviende nederlag på 2-5 på grønsværen.

Nordjyllands Politi var nødt til at sende ekstra mandskab til stadion for at sikre, at Viborg-fansene kunne komme sikkert hjem.

»Busserne er kørt uden nævneværdige problemer, men vi var nødt til at være der,« siger Jess Falberg, der forklarer, at bussen blev ledsaget af politivogne både foran og bagved på vej væk fra stadion.

For AaB-direktøren skal forløbet omkring hændelsen nu klarlægges, inden det vil blive vurderet, hvad de næste skridt skal være.

»Vi afventer, hvad der sker, og så snakker jeg selvfølgelig både med sikkerhed og SLO, og så får vi nok også en melding fra politiet,« slutter Thomas Bælum.