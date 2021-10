Søndag eftermiddag kunne AGF tilføje endnu et nederlag på udebane i rækken, der også tæller nederlag ude til blandt andre FC Midtjylland, Viborg og AaB.

Det er et mønster som AGF er nødt til at bryde, mener David Nielsen.

»Jeg synes, vi mangler noget i dag, sådan helt generelt på udtryk. Det blev en kamp, hvor vi først vågner op, efter vi kommer bagud, og det er for sent. Vi mangler lige det sidste, når vi spiller på udebane. Det kan skyldes mange ting, men i dag mangler vi også den kvalitet, der kan give os et løft,« siger David Nielsen efter opgøret.

Og det er det med at være der 110 procent, som David Nielsen føler, at spillerne mangler, når de spiller på udebane.

»Vi er ikke gode nok i dag, og det skal vi lave om på. Der er et mønster i det, og det skal vi have gjort noget ved. Grundene kan være mange, men måske har vi en overvægt af spillere, der bliver motiveret for meget af ydre faktorer. Men vi mangler noget, og det gør vi også i dag.«

Spillerne der mødte pressen efter kampen kunne fortælle, at David Nielsen var kommet med en opsang i omklædningsrummet efter kampen, men hvad han sagde, havde David Nielsen ikke lyst til at uddybe.

»Jeg vil ikke sige noget om det. Det kan spillerne fortælle, hvis de vil sige det. Jeg var ærlig og sagde, hvad jeg mente om kampen, det var det.«

Næste opgør for AGF er på onsdag, når Sønderjyske gæster Ceres Park i Sydbank Pokalen.