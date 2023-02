Lyt til artiklen

Gustav Isaksen havde et forrygende efterår, og FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, afslører nu, at der også var mange bud på den danske U21-landsholdsspiller i januars transfervindue.

»Jo, vi fik masser af bud. Men heldigvis fik vi ingen bud på over 100 millioner kroner. Vi skulle op på den side og højere op, før vi ville sælge ham. Det fik vi heldigvis ikke, for med Dreyer og Evander ude, skulle der noget ekstraordinært til, før Gustav skulle sælges,« siger FCM-bossen og tilføjer:

»Planen har hele tiden været, at han skal sælges til sommer, og jeg vil sige det sådan, at hvis de tilbud, vi har fået nu, kommer igen til sommer, så tror jeg desværre ikke, at vi har Gustav efter sommerferien,« forklarer Claus Steinlein.

Til sommer har stjernespilleren to år tilbage af sin kontrakt med Superliga-klubben, og det er et år mere, end offentligheden har kendt til i årevis.

B.T. kunne afsløre den hemmelighed i slutningen af transfervinduet.

Som blev et af slagsen, hvor FC Midtjylland solgte to af holdets helt store stjerner i Evander og Anders Dreyer.

Ulvene fra Heden ligger inden Superliga-starten i næste uge i den forkerte ende af tabellen og skal altså angribe foråret med nye navne som Emam Ashour og Astrit Selmani samt Armin Gigovic.

»Der er ikke frustrationer, der er bekymringer over, at vi ligger nummer syv, og at vi allerede i efteråret har haft de to nedture, man i hver Superliga-sæson har, og de har været lidt længere, end vi plejer at have dem, og vi har ikke været godt nok til at komme hurtigt ud af de dårlige perioder, så vi mangler en otte til 10 point, for så havde det være et af Midtjyllands bedste efterår,« siger Claus Steinlein og fortsætter:

»Det er ambivalent, at vi i efteråret har slået Lazio stort (5-1 i Europa League, red.), og det var måske Midtjyllands bedste kamp i historien, for det var samme hold, som i efteråret så ud, som om det ikke havde energi. Vores bundniveau var ekstremt lavt, og vores topniveau var måske det bedste i klubbens historie.«

Derfor er målsætningen klar for Claus Steinlein.

»Vi skal i mesterskabsslutspillet, og så skal vi op og have medaljer. Det er for tidligt at afskrive guldet, men først skal vi opnå de to første ting.«