»Jeg er ikke glad for min egen præstation.«

Det blev på AGFs præmisser i mandagens udsolgte brag mellem de jyske traditionsklubber, og derfor var AaBs succesfulde cheftræner ikke tilfreds med sin egen indsats i 0-1-nederlaget.

Der var ikke lav sol over Aarhus, men fyrværkeri over Aarhus Stadion inden den jyske klassiker mellem AGF og AaB, og på banen var fyrværkeriet mest i de syngende tacklinger end i pæne pasninger.

»Min præstation var dårlig. Dårlig,« lød svaret prompte fra en sjaskvåd Marti Cifuentes efter kampen,“ vi vidste hvilken slags kamp de kunne lide. Så vi var nødt til at være rigtig dygtige.«

AaB's træner Marti Cifuentes - med assistent Rasmus Würtz i baggrunden havde gang i de små grå under den grå kasket kampen igennem mod AGF. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's træner Marti Cifuentes - med assistent Rasmus Würtz i baggrunden havde gang i de små grå under den grå kasket kampen igennem mod AGF. Foto: Henning Bagger

Under den nedtrykkede kasket og altid opsmøgede krave var der taktisk brydekamp mellem de to sidelinjer kampen igennem.

»Jeg prøvede at finde løsninger undervejs i kampen og i pausen, men jeg føler aldrig vi lykkedes. I andre kampe har vi været bedre til det, så når vi taber, er det mit ansvar,« siger Marti Cifuentes.

AaB har haft problemer, når modstanderne har valgt en fysisk kamp – sågar valgte FC Midtjyllands tophold tilbage i anden runde at spille defensivt og lade AaB styre kampen – uden det blev farligt.

Mønstret var det samme mandag aften, og det giver flere grå hår i den catalanske manke:

Jacob Rinne i knæ under kampen mod AGF mandag aften. Generelt blev det en kæmp med masser af fysisk spil, der tvang AaBerne til at bide i græsset undervejs i nederlaget. Foto: Henning Bagger Vis mere Jacob Rinne i knæ under kampen mod AGF mandag aften. Generelt blev det en kæmp med masser af fysisk spil, der tvang AaBerne til at bide i græsset undervejs i nederlaget. Foto: Henning Bagger

»Viljen til at gøre det, er til stede, men når vi møder disse hold, der i nogen grad er meget fysiske i deres pres, skal vi være så - så – præcise i vores touch og vores kontrol for at have succes.«

Det var mere publikumsvenligt end en skakkamp, men trænerduellen mellem Marti Cifuentes og David Nielsen var den ædle spil værdigt.

»»Jeg nød det nu ikke så meget, for at være ærlig. Den perfekte kamp for os ville være hvis vi havde boldbesiddelsen og skifte positioner med centerbackerne højt, og det skete kun nogle få minutter i kampen.«

Publikum nød kampens intensitet, dine spillere nød det, trods nederlaget. Hvordan er det at være træner i en kamp som denne?

»Selvfølgelig er det sjovt at spille sådan en kamp, på en god bane, med en masse supportere, men både jeg og spillerne er også skuffede.«

Trods nederlaget kan AaBs spanske træner glæde sig over, at have stået bag en ny opfindelse fra den stolte fodboldtrænertradition i Barcelona.

Hvor Pep Guardiola skabte Lionel Messi som falsk 9’er, agerede Kasper Kusk mandag 'falsk wingback':

»Vi kunne ikke magte at vende tingene i anden halvleg, selvom vi også prøvede med Louka Prip som wingback.«