Prins Christian må holde med lige præcis det fodboldhold, han har lyst til.

Det burde jo være fuldstændig overflødigt at skrive.

Men det er åbenbart blevet et tema, efter tronarvingen viste sig med et FC København-tørklæde til mandagens derby i Parken.

Intet i den her verden kan hidse mig mindre op, end at prins Christian holder med FCK. Jeg kan virkelig ikke få øje på det problematiske i det – uanset hvor meget jeg prøver.

Han er født og opvokset i København, og nu er hans fodboldkærlighed så faldet på ‘Byens Hold’, som i øvrigt har haft stor succes i hele hans levetid.

Gad vide, om samme historie ikke kan fortælles om mange andre 16-årige københavnere?

Jeg er selvfølgelig med på, at prins Christian ikke er som alle andre 16-årige. Og jeg er med på, at medlemmer af kongehuset i en vis udstrækning skal holde sig neutrale.

Jeg er også med på, at der vil være fans af andre superligahold – sikkert mest Brøndby – som vil opfatte prinsens tørklæde som en provokation.

Men der må da være en bagatelgrænse for, hvornår man skal flyve op i det røde felt? Det ville være åbenlyst problematisk, hvis han havde erklæret sin ubetingede kærlighed til et politisk parti. Men et fodboldhold? Come on…

Hvis prins Christian havde brugt kongehusets kanaler til at svine Brøndby til og i øvrigt plastre dem til med ‘Forza FC’ – så ville det nok være lige i overkanten. Men vi taler om, at han har stået med et FCK-tørklæde om halsen. Er det nok til, at man opfordrer til boykot af kongehuset, så leder man vist bare efter en undskyldning.

Må jeg helt stilfærdigt minde om, at hans far, Kronprins Frederik, er erklæret AGF-fan. Det har mig bekendt aldrig nogensinde været et problem.

Men nu må hans søn så ikke holde med FCK? Det giver ingen mening.

Hvis man insisterer på at gå ned ad den sti, så ender vi med et samfund, hvor vi får 100 procent glatpolerede prinser og prinsesser, blottet for et minimum af personlighed – en slags levende glansbilleder. Er der virkelig nogen, der gider det?

Jeg hylder, at prins Christian viser lidt kant og karakter – og her er vi klart inden for rammerne af det acceptable. Derfor er hele den debat latterlig i mine øjne. Det er et udtryk for smålighed, cancelkultur og alle de andre dårlige ting, som de sociale medier har ført med sig.

Så til alle jer, der prøver at opfinde et problem: Bare passér gaden. Der er intet at se her.